Weil am Rhein Regio-Orgelzyklus wird eröffnet

Weil am Rhein. Der Regio-Orgelzyklus an der Metzler-Orgel von St. Peter und Paul in Weil am Rhein, veranstaltet von der katholischen Pfarrgemeinde zusammen mit dem städtischen Kulturamt, eröffnet am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr Jean-Charles Ablitzer mit einem erlesenen Programm aus Renaissance und Barock.

Jean-Charles Ablitzer ist Titularorganist der Kathedrale Saint-Christophe in Belfort. Nach Abschluss des Studiums am Konservatorium in Straßburg betrieb er eigene Forschungen zur Interpretation deutscher Orgelmusik des Barock. Zwischen 1974 und 1984 führten ihn regelmäßige Besuche nach Mitteldeutschland, um die Besonderheiten des historischen mitteldeutschen Orgelbaus kennenzulernen und um sich mit diesen Kenntnissen der Interpretation des Werks von J. S. Bach zu nähern. Von 1987 bis 1989 erschien die Gesamtaufnahme der Orgelwerke von D. Buxtehude auf sechs CDs (an sechs historischen Orgeln Norddeutschlands).

In seiner internationalen Konzertkarriere wurde Ablitzer zu angesehenen Festivals eingeladen wie La Roque-d’Antheron, Montpellier, Saint-Maximin, Masevaux, Toulouse les orgues, Avignon, Saint-Bertrand de Comminges, Musique et Memoire und Bach en Combrailles.