Nachrichten-Ticker

12:31 AfD-Politiker nennt Holocaust-Mahnmal "Denkmal der Schande"

Dresden - Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen Empörung ausgelöst. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte Höcke auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative in Dresden: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Dann verglich der AfD-Mann Kanzlerin Angela Merkel mit dem ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker. SPD und Grüne kritisierten Höcke scharf.

12:31 Trotz Begnadigung von Manning: Assange vorerst nicht in USA

London - Nach der angekündigten Begnadigung der US-Whistleblowerin Chelsea Manning will Julian Assange zunächst in der ecuadorianischen Botschaft in London bleiben. Zuvor hatte der Wikileaks-Gründer über die Enthüllungsplattform erklärt, er werde einer Auslieferung in die USA zustimmen, sollte Manning freikommen. Es sei noch zu früh zu sagen, ob er sich nun wie angekündigt ausliefern lasse, sagte Assanges schwedischer Anwalt Per Samuelson der dpa. Obama hatte Mannings Haftstrafe gestern von 35 auf sieben Jahre verkürzt. Sie soll nun im Mai freikommen.

12:28 Drohnen-Besitzer bekommen neue Pflichten

Berlin - Um Unfälle mit Drohnen zu verhüten, sollen für die unbemannten Fluggeräte in Deutschland künftig strengere Vorschriften gelten. Das Bundeskabinett beschloss eine Verordnung, die ähnliche Kennzeichnungspflichten wie beim Auto vorschreibt sowie eine Art Führerschein für die Nutzer von größeren Drohnen. Als maximale Flughöhe sind 100 Meter vorgesehen. Flüge in der Nähe von Flughäfen und über Wohngrundstücken werden verboten. Schätzungen zufolge sind am deutschen Himmel schon mehr als 400 000 Drohnen unterwegs. Immer häufiger kommen sie Flugzeugen und Hubschraubern in die Quere.

11:56 Urlaub mit Liebhaber nach Mord an Ehemann? - Frau vor Gericht

Hildesheim (dpa) – Mit acht Schüssen soll eine junge Ehefrau ihren gut 40 Jahre älteren Ehemann getötet haben - um anschließend mit ihrem Liebhaber in Urlaub zu fahren. Seit heute muss sich die 21-Jährige wegen heimtückischen Mordes vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Dem Mord vorausgegangen war wohl ein heftiger Streit: Der 63-Jährige habe vermutet, dass seine Frau eine Affäre hat. Der Sohn des Opfers tritt als Nebenkläger auf. Der StaatsanwaltScholz sagte, der Mann habe seine junge Frau neun Monate vor seinem gewaltsamen Tod geheiratet und als Alleinerbin eingesetzt.

11:16 Gorilla-Greisin stirbt in Ohio - "Sie war das coolste Tier"

Columbus - Der Tod von Colo, dem angeblich ältesten Gorilla der Welt, hat bei Tierfreunden und Zoobesuchern im US-Bundesstaat Ohio tiefe Trauer ausgelöst. Colo war im Alter von 60 Jahren im Zoo von Columbus gestorben. Das seien stolze zwei Jahrzehnte mehr als bei durchschnittlichen Gorillas, so der Zoo. "Ich habe Colo im Columbus Zoo gesehen, seit ich ein kleines Kind war. Es ist surreal, dass sie nicht mehr da ist", twitterte ein Mann. Colo schrieb Geschichte, weil sie der erste Gorilla war, der in einem Zoo geboren wurde. Colo setzte 3 Junge in die Welt, hatte 16 Enkel, 12 Urenkel, 3 Ur-Urenkel.