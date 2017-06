Weil am Rhein Rettungsdienst und Polizei nach Unfall angepöbelt

Weil am Rhein. Eine 17-jährige, in der Schweiz wohnende Radfahrerin ist am Samstag gegen 16.20 Uhr auf der Abfahrtsrampe der Dreiländerbrücke gestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt.

Unter anderem erlitt sie infolge des Sturzes bei der Fahrt aus Frankreich nach Deutschland eine sichtbare Kopfplatzwunde. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt und dann in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Sachbearbeitung übernommen. Bei der Unfallaufnahme wurden Polizei und Rettungsdienst mehrfach durch Passanten angemotzt und sogar angepöbelt, welche kein Verständnis für die Maßnahmen aufbrachten, die sie auf ihrem Weg vom Einkaufsbummel nach Hause behinderten.