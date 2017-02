Weil am Rhein-Haltingen (sif). Wenn am 23. März der neue Rewe-Markt in der Haltinger Ortsmitte mit einer Verkaufsfläche von rund 2000 Quadratmetern eröffnet, wird der bisherige Markt an der Gewerbestraße am Ortsausgang geschlossen. Das sagte Christian Timis, der bei Rewe für den Bereich Expansion zuständig ist, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir halten uns an das Versprechen, das wir seinerzeit der Stadt Weil gegeben haben“, sagt Timis.

Was aus der Immobilie wird, konnte er noch nicht sagen. Rewe ist derzeit noch mit dem Eigentümer, der in Nordrhein-Westfalen zu Hause ist, in Gesprächen. Dabei geht es auch um die künftige Nutzung des Gebäudes.