Weil am Rhein Rewe will Begeisterung auslösen

Weil am Rhein-Haltingen. Der neue Rewe-Markt öffnet am Dienstag, 21. März, um 7 Uhr an der Freiburger Straße in Haltingen seine Türen und will dann „alles andere als ein alltägliches Einkaufserlebnis“ bieten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Unsere Kunden werden begeistert sein“, sind sich Marktmanager Christian Keller und sein 60-köpfiges Team sicher. 30 Mitarbeiter wurden vom alten Standort, der am 14. März schloss, übernommen, weitere 30 Arbeitsplätze sind neu entstanden – nicht zuletzt, weil sich die Verkaufsfläche mit nun 1907 Quadratmetern mehr als verdoppelt hat.

Mit dem Neubau sei ein individuelles Konzept für Weil am Rhein umgesetzt worden. Sämtliche Möbel und Regale sind Sonderanfertigungen. Keller: „Unser Ziel ist es, ein Einkaufserlebnis zu schaffen, das den Kunden in Erinnerung bleibt und sie gerne wiederkommen lässt.“

Der Marktmanager leitete zuletzt den Rewe-Markt in Neuenburg und von 1994 bis 1997 absolvierte er seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im alten Standort in Haltingen. Keller ist in der Region tief verwurzelt. Entsprechend hoch sei der Stellenwert, den das Thema Regionalität genießt, heißt es. Quer durchs Sortiment werden Produkte und Spezialitäten aus der Umgebung angeboten. So können Kunden Wurst und Fleisch aus dem Glottertal und aus Bad Bellingen, Obst aus Efringen oder Schokolade aus Freiburg im Rewe-Markt kaufen. Das gesamte Sortiment umfasst rund 20 000 unterschiedliche Artikel.

Liebhaber der japanischen Küche finden im Eingangsbereich eine Sushi-Bar. Kunden können bei der Zubereitung zuschauen. Auch Fans der Fischküche sollen an der Frischfischtheke auf ihre Kosten kommen.

Durch den Einsatz modernster Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen, bester Dämmung und umweltverträglicher Baustoffe sowie der Betreibung mit 100 Prozent zertifiziertem Grünstrom wird der Markt weitestgehend CO2-neutral betrieben, heißt es.

Der Rewe öffnet montags bis samstags um 7 Uhr und schließt um 22 Uhr. Im Eingangsbereich verkauft die Bäckerei Armbruster Backwaren und Snacks. 80 Parkplätze stehen vor dem Markt bereit.