Weil am Rhein Rhein-Center sticht hervor

Von Marco Fraune

Das in Arbeit befindliche Quartierskonzept zeigt: In Friedlingen schlummern erhebliche Energieeffizienz-Potenziale, wobei das Rhein-Center ein Schwerpunkt bildet.

Weil am Rhein. Eine Menge Daten sind in den vergangenen Monaten gesammelt worden. Die Daten Mit Fragebögen, Gas- und Stromdaten, Heizzentralenbesichtigungen, einer Thermografie-Analyse im Quartier sowie einem Drohenflug wurden die Fakten von der beauftragten Firma Endura Kommunal zusammengetragen. Dabei zeigte sich einerseits, dass angesichts einer Fragebogen-Rücklaufquote von 42 Prozent ein großes Interesse in Friedlingen an dem Thema besteht, gleichzeitig wurde deutlich, dass gerade in großen Gebäuden und bei den großen Verbrauchern die Heizkessel viele bereits mehr als 20 Jahr alt sind.

Der Sanierungszustand weist leichte, bis mittlere Mängel. „Viele haben ungedämmte Fenster“, lieferte Experte Rolf Pfeifer ein Ergebnis von mehreren. Die Stadt hat außerdem die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, da ihr ein nicht unerheblicher Teil der Gebäude gehört. Der größte Verbraucher ist aber das Rhein-Center – mit großem Abstand. „Es überrascht, dass der Stromverbrauch so hoch ist.“

Die Potenziale Daher überrascht es nicht, dass hier die größten Potenziale ausgemacht wurden. Das betrifft auch die großen Dachflächen, auf denen laut dem Experten Photovoltaikanlagen installiert werden könnten.

Doch nicht nur die Sonnenkraftnutzung, sondern auch mit einem Blockheizkraftwerk sollten nach Einschätzung des Büros Potenziale gehoben werden. Gleiches gilt für die energetische Sanierung und das Nahwärmenetz. Bei letzterem gebe es sogar ein „enormes Potenzial“, verwies Pfeifer auf eine äußerst hohe Wärmebelegungsdichte. Weitere Schritte Nachdem nun die Potenzialanalyse abgeschlossen ist, läuft jetzt schon die zweite Phase der Erstellung des Quartierkonzepts. Es geht um die konkreten Maßnahmen und die Szenarienentwicklung. Erste Wirtschafltichkeitsberechnungen sollen erfolgen, ebenso wie die Bewertung nach technischen, ökologischen und ökonomischen, sozialen Kriterien. Am 18. September wird sich die Gemeindepolitik mit diesen Ergebnissen befassen. Anfang November soll es eine Bürgerinfo hierzu geben.

Die Ziele Johannes Foege (SPD) glaubt, dass sich sogar noch mehr Menschen aus Friedlingen beteiligen werden, wenn sie sehen, worum es geht, also unter anderem Klimaschutz sowie Energie- und Kosteneinsparungen.

Weitere Ziele des Quartierskonzeptes sind die Identifizierung und Entwicklung von innovativen Energieversorgungslösungen für Strom, Wärme- und Kälteversorgung, die Nutzung von Synergien mit dem Sanierungsgebiet Friedlingen, die Prüfung der wirtschaftlichen und sozialen Akzeptanz der Maßnahmen sowie die Identifizierung von Klimaanpassungs-Strategien- und Maßnahmen. Auch die Stadtwerke sollen mit ins Boot.