Weil am Rhein Rheinhafen auf einem guten Weg

Von Siegfried Feuchter

Auch wenn in der Bilanz der Rheinhafengesellschaft für 2016 ein Defizit von knapp 200 000 Euro ausgewiesen ist, bewerten die Verantwortlichen die Entwicklung des Weiler Rheinhafens als positiv und bescheinigen dem seit fast zwei Jahren tätigen Geschäftsführer Carlos Gingado gute Arbeit. Denn im Jahr zuvor gab es, bedingt vor allem durch abgeschriebene Projekte, noch ein Minus von zwei Millionen Euro.

Weil am Rhein. Das Ergebnis für 2016 ist deutlich besser ausgefallen als im Wirtschaftsplan erwartet worden war. Und das trotz einer monatelangen Niedrigwasserphase, die vor allem das Containergeschäft stark beeinträchtigt hat. Zufrieden hat der Finanzausschuss in nichtöffentlicher Sitzung die nunmehr erfreuliche Entwicklung des Rheinhafens zur Kenntnis genommen, denn die von Geschäftsführer Gingado vorgelegten Zahlen und Fakten weisen in die richtige Richtung.

Würde man nur das rein operative Ergebnis betrachten, stünde ein Plus von rund 100 000 Euro in der Bilanz – und das trotz Korrekturen im Anlagevermögen. Zudem wurden 200 000 Euro in die Erneuerung einer großen Containerkrananlage investiert. Auch der Cash Flow (Liquidität) ist mit 274 000 Euro positiv. Mit 3,3 Millionen Euro liegt der Umsatz um rund 300 000 Euro höher als erwartet.

„Die Binnenschifffahrt ist ein wichtiger Faktor für den Industriestandort Dreiländereck“, sagt Gingado. Auch in den ersten Monaten dieses Jahres setzt sich, wie der Hafenchef auf Nachfrage sagt, die gute Entwicklung fort. Gleichwohl will er erst am Jahresende Bilanz ziehen. Denn die Niedrigwasserphase, die dem Rheinhafen im vergangenen Jahr von September an bis Ende Februar dieses Jahres zugesetzt hat, steht erst noch bevor. Bei Niedrigwasser, verursacht durch geringe Schneeschmelze und zu wenig Niederschlag, können die Schiffe je nachdem nur ein Drittel einer normalen Ladung transportieren. Bei Massengütern wie Kohle, Steine, Kies oder Sand wirkt sich das auf die Geschäfte der Rheinhafengesellschaft weniger aus.

In der Regel warten nämlich die Schiffe in den Seehäfen, bis die Wasserpegel wieder gestiegen sind, um mit voller Fracht die Bestimmungsorte entlang des Rheins anzusteuern, erklärt Gingado. Anders dagegen beim Containerterminal, hier besteht eine starke Abhängigkeit vom Wasserstand des Rheins. Hier bringen die Kunden nicht so viel Geduld auf, folglich werden die Container spätestens nach einigen Tagen auf die Bahn umgeladen. Diese Geschäfte fehlen dann dem Rheinhafen

Rund 300 000 Tonnagen schlug die Rheinhafengesellschaft im vergangenen Jahr insgesamt um. „Das ist unter Berücksichtigung der langen Niedrigwasserphase zufriedenstellend“, sagt Gingado mit dem Hinweis, dass die umgeschlagenen Mengen größer ausgefallen sind als noch im Jahr 2015. Das Plus ist auch darauf zurückzuführen, dass es dem Rheinhafen-Geschäftsführer und seinem Mitarbeiterteam gelungen ist, im Containergeschäft neue Kunden hinzuzugewinnen und beim Massengut bestehende Geschäfte auszubauen.

Gingado, der mit klarer Zielsetzung und viel Umsicht die positive Entwicklung voranbringt, lobt im Gespräch mit unserer Zeitung nicht nur das sehr gute Miteinander mit den Hafenansiedlern, sondern ebenso die „kon­struktive und angenehme Zusammenarbeit“ mit dem Hauptgesellschafter Stadt Weil am Rhein.