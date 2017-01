Weil am Rhein (mcf). In verschiedenen Städten im Land werden Mitarbeiter der Stadt angepöbelt, per E-Mail beleidigt oder über soziale Medien bedroht. Dass es Grenzen bei der Kritik an den Kollegen gibt, unterstreicht auch Hauptamtsleiterin Annette Huber. „Wenn es extrem wird, werden wir reagieren.“

Im Gegensatz zu Kollegen aus Karlsruhe, wo nun vermehrt Strafanzeigen gegen Netz-Pöbler gestellt werden sollen, mäßigen sich die Weiler Bürger im Ton, erklärt Huber. „Im Großen und Ganzen sind unserer Bürger zurückhaltend.“ Das heißt nicht, dass sich Mitarbeiter der Stadt nicht über manche Mail ärgern, weil die Kritik nicht in einer angemessenen Form dargelegt wird. Huber: „Es gibt schon Mail-Verkehr, der ist nicht so angenehm.“ Nur harsche Beleidigungen oder auch Hetze wie anderswo musste in jüngerer Vergangenheit nicht verkraftet werden. Wie berichtet, sieht OB Wolfgang Dietz aber auch einige Kommentare in den Sozialen Medien als erschreckend an, wenn sich die Schreiber nicht nur im Ton vergreifen, sondern auch falsche Sachverhalte darlegen.