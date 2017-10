Weil am Rhein Rockklassiker zum 20. Geburtstag

Beim Rockchor Ötlingen (RCÖ) laufen die Vorbereitungen auf die beiden Jubiläumskonzerte am 14. und 28. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr, auf Hochtouren. Anlass sind das Gründungstreffen und die allererste Probe, die im Oktober 1997 stattfanden.

Weil am Rhein-Ötlingen. Mit dem Chorgründer Dieter Rösch und dem Dirigenten Johannes Henning, der von Anfang an die musikalische Leitung des Rockchors übernommen hatte, sind noch zehn Gründungsmitglieder in den Frauen- und Männerstimmen aktiv.

Bei den Sängerinnen und Sängern wächst das Lampenfieber proportional zur Vorfreude auf die Abende. Daher proben die Aktiven nicht nur während der regulären Singstunden an den Dienstagabenden, sondern treffen sich zusätzlich an Samstagen, um den Liedern den letzten Schliff zu geben. Da alle Songs auswendig präsentiert werden, müssen neben der Melodienfolge auch die Texte sicher sitzen, was intensives gemeinsames Üben und „Hausaufgaben“ im stillen Kämmerlein bedeutet.

Der musikalische Bogen umfasst dabei neben Rock-Klassikern aus den 70er Jahren mehrere Favoriten aus den Hitparaden der 80er und 90er und auch aktuell im Radio laufende Hits. Das Publikum kann sich unter anderem auf Erfolgssongs von Queen, Metallica, Survivor, Maroon 5 und Sting freuen, die a cappella, mit Band- oder Klavierbegleitung präsentiert werden.

Bisher haben sich die Bandmitglieder mit zwei Gitarren, Bassgitarre, Klavier und Cajón montags aufeinander eingespielt und die Begleitung für die Chorsätze optimiert, ab kommender Woche proben dann Sänger und Musiker gemeinsam, um den bestmöglichen Sound abzustimmen. In diesem Herbst werden gleich sechs neue Hits erstmals vor Publikum präsentiert, dazu kommen Titel, die in den vergangenen 20 Jahren vom Chor besonders gern gesungen wurden und vom Publikum begeistert angenommen und mit viel Applaus honoriert worden waren.

Im Frühjahr hatten Interessierte die Möglichkeit, bei einer Online-Abstimmung unter 20 Songs aus 20 Jahren RCÖ ihre Lieblinge auszuwählen. Sie konnten so den Konzertabend aktiv mitbestimmen, denn die drei meistgewünschten Lieder wurden ebenfalls ins Programm aufgenommen. Unter allen Teilnehmern wurden drei Gewinner ermittelt, die zum Konzert in die Ötlinger Halle eingeladen werden.

Am Samstag, 14. Oktober, wird das erste Konzert in der Altweiler Kirche stattfinden, und die Sänger freuen sich auf die besondere Akustik. Neben den Liedern bereitet Dirigent Johannes Henning mit den Musikern eine zusätzliche musikalische Überraschung vor. An diesem Abend werden keine Karten verkauft – der Eintritt ist frei, es wird ein „Austritt“ erbeten.