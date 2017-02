Weil am Rhein. Ab Montag, 13. Februar, beginnen am Parkplatz an der Hangkante, Müllheimer Straße, die Rodungsarbeiten. Deshalb wird es eine halbseitige Sperrung des Parkplatzes geben.

Teilweise wird auch eine Fläche des Bahnhofparkplatzes für den Zeitraum von zwei Wochen gesperrt. Es wird daher gebeten, die Fahrzeuge auf den entsprechend ausgeschilderten Plätzen bis zum Sonntag, 12. Februar, zu entfernen, ansonsten müssen diese auf Kosten des Eigentümers abgeschleppt werden, teilt die mit den Arbeiten beauftragte Firma mit.