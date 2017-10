Weil am Rhein Rollerfahrerin leicht verletzt

Weil am Rhein. Mit leichten Verletzungen hat eine 58 Jahre alte Rollerfahrerin einen selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Hauptstraße überstanden.

Die Frau wollte bei stockendem Verkehr nach links in die Leopoldstraße abbiegen. Beim Anfahren, nachdem ein wartender Bus den Einmündungsbereich frei gemacht hatte, übersah sie nach Mitteilung der Polizei ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge kollidierten und die Frau stürzte auf die Straße.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der laut Polizei bei knapp 2000 Euro liegen dürfte.