Weil am Rhein Roman Lackas beim Zoll verabschiedet

Weil am Rhein-Märkt. Nach mehr als 47 Jahren im Dienst der Bundeszollverwaltung wurde Roman Lackas aus Märkt mit Ablauf des Monats September vom Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Volker Künzle, in den Ruhestand verabschiedet.

Der gebürtige Saarländer begann im Juli 1970 die Ausbildung im mittleren Grenzzolldienst beim damaligen Hauptzollamt Saarlouis. Schon nach einem Jahr wurde er an die Schweizer Grenze zum damaligen Hauptzollamt Basel versetzt, danach zur Grenzaufsichtsstelle Märkt. Dort kontrollierte er im Streifendienst die „Grüne Grenze“ entlang des Rheins und bis zum Rührberg. 1989 folgte der Wechsel zum Zollamt Weil am Rhein-Autobahn in die gewerbliche Warenabfertigung, wo er im Jahr 2006 den Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen Dienstes absolvierte.

Im Markgräflerland fühlte sich Roman Lackas von Anfang an wohl, gewöhnte sich schnell an den alemannischen Dialekt und heiratete 1976 eine Märkterin. Zwei Töchter machten das Glück in der neuen Heimat perfekt.

Lackas engagierte sich nicht nur im Dienst, sondern auch in der Dorfgemeinde. So war er mit Leidenschaft über Jahrzehnte bei der Freiwilligen Feuerwehr Märkt tätig und leitete diese 20 Jahre lang als Abteilungskommandant.

Im Ruhestand dürfte es dem Pensionär nicht langweilig werden: Drei Enkelkinder, die alle in Märkt wohnen, werden ihn weiter auf Trab halten. Körperlich fit ist er: Den täglichen Dienstweg hat Roman Lackas schon immer bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad bewältigt. Nun freut er sich darauf, diese Hobbys weiter auszubauen und ab und an im Wald sein eigenes Holz zu schlagen. Denn Förster sei eigentlich sein Traumberuf gewesen, verriet er.