Weil am Rhein Rücksichtloses Überholen sorgt für Schaden

Weil am Rhein. Rücksichtlos überholt hat am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr ein schwarzer Geländewagen mehrere Fahrzeuge auf der Basler Straße nach dem Kreisverkehr bei der Feuerwehr. Es kam auch zur Kollision mit einem Fiat, als der SUV vermutlich aufgrund Gegenverkehrs zu früh einscherte und den Fiat an der linken Front berührte. Anschließend überholte der Geländewagen noch ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug und entfernte sich, obwohl der Unfall auf jeden Fall bemerkbar war.

Am schwarzen SUV sollen nach Beobachtungen der Fiat-Fahrerin keine Kennzeichen angebracht gewesen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter Tel. 07621/ 9797-0 melden.