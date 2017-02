Weil am Rhein-Haltingen. In diesem Jahr steht eine Reihe von Baumaßnahmen in Haltingen im Zuge des Bahnausbaus an, die Auswirkungen auf die Bevölkerung haben können. Um die Baumaßnahmen vorzustellen, lädt die Bahn die Öffentlichkeit am Donnerstag, 2. März, um 18 Uhr zum ersten „Runden Tisch“ in das Info-Center in Haltingen, Güterstraße 3, ein.

Die geplanten Baumaßnahmen 2017, aktuelle Bauarbeiten, der Stand beim Einbau passiver Schallschutzmaßnahmen in Haltingen und Weil am Rhein sind dabei die Themen, die bei dem Treffen erörtert werden. Nach der Präsentation ist eine Diskussionsrunde mit den Anwesenden geplant.

Da im Info-Center Haltingen nur ein beschränktes Platzangebot zur Verfügung steht, bittet die Bahn um Anmeldung bis zum 24. Februar unter Tel. 0761/212 45 04 oder an michael.bressmer@deutschebahn.com