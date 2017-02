Weil am Rhein-Haltingen. Die Bahn lädt die Öffentlichkeit am Donnerstag, 2. März, ab 18 Uhr zum ersten „Runden Tisch“ in diesem Jahr in das Info-Center in Haltingen, Güterstraße 3, ein. Es wird über die aktuellen Baumaßnahmen informiert. Da es nur ein beschränktes Platzangebot gibt, bittet die Bahn um Anmeldung bis zum 24. Februar unter Tel. 0761/212 45 04 oder per E-Mail an michael.bressmer@deutschebahn.com