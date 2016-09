Die Freibadsaison ist nach einer kurzen Wiederbelebungsphase jetzt endgültig beendet. Laguna-Geschäftsführer Carl Stephan Matti gibt sich unterm Strich „rundum zufrieden“. Junge Familien sollen möglichst noch verstärkt angelockt werden.

Weil am Rhein. Der verregnete Juni mit etwa 30 Badegästen täglich hat die Besucherbilanz für dieses Jahr getrübt, Anfang und Mitte Juli erstrahlte mit der Sonne auch die Statistik. Weit mehr als 2500 Gäste pro Tag suchten dann Abkühlung im Weiler Freibad. In den Sommerferien sei hingegen weniger los, erklärt Matti. „Viele sind nicht vor Ort.“ Die Auslastung des Bades wertet er aber als gut. Etwas mehr als 50 000 Gäste standen für 2016 nun zu Buche. „Unser Freibad wird sehr gut angenommen.“

Für vier Tage geöffnet Einige Gäste kamen in der vergangenen Woche, nachdem das Freibad kurzfristig wegen des guten Wetters wiedereröffnet wurde (wir berichteten). 714 Besucher waren es am Dienstag und 669 Besucher am Mittwoch. Weniger als 30 Badegäste wurden am Donnerstag und auch am Freitag gezählt. „Wir haben kurzfristig auf die Wünsche reagiert“, blickt der Geschäftsführer auf die vergangene Woche zurück. Viele Gäste hätten die Entscheidung für die zusätzlichen Öffnungstage begrüßt. Mögliche Verbesserungen Mit dem Ende der Freibadsaison richtet sich der Blick auch voraus auf mögliche Veränderungen im Betrieb. Zwar meint Matti, dass die Gäste und Mitarbeiter „rundum zufrieden“ sind, doch besonders junge Familien sind als Zielgruppe definiert. Um diese verstärkt ins Freibad zu locken, geraten die Verbesserungen der Spielanlagen sowie eine bessere Rutschanlage in den Fokus. „Da muss man schauen, ob man die Wertschätzung dafür in der Politik findet“, verweist der Geschäftsführer auf die Eigentümerstruktur. Soll heißen: Die Politik und die Stadt müssen das Geld dafür locker machen.

Keinen Bedarf meldet Matti hingegen hinsichtlich eines 50-Meter-Beckens an. „Das ist nicht das Zünglein an der Waage.“ Einen Investitionsstau gebe es außerdem nicht. So sei in der jüngeren Vergangenheit auch viel gemacht worden, auch ohne Externe. „Das Freibad ist nicht durch technische Mangelleitung von der Schließung bedroht.“

Waikiki-Bar noch zu Wie es mit der neuen Waikiki-Bar weitergehen wird, ist offen. Klar sei, dass diese in diesem Jahr nicht mehr in Betrieb gehen wird. Ein Grund: das fehlende Personal. Ob Matti die Bar im Eigenbetrieb laufen lässt, ist außerdem keineswegs sicher. „Eventuell lassen wir es im Pachtbetrieb laufen.“ Dies hänge von der Wirtschaftlichkeitsberechnung ab.