Weil am Rhein Sand und Erde als gehütete Schätze

Von Gundula Weißenrieder

In seinen Bildern liegt die Welt: Die ewige Suche nach Ursprung und Sein, eingebettet in Mythologie und Geschichte, in tiefwarmen Erdtönen und sandkörniger Struktur. Einzigartig, wie es Holger Kröner gelang, den rasch gebannten Blick für Hintergründiges zu öffnen und einer unbegrenzten Vorstellungskraft freizugeben. Der Besuch ins Atelier 3 führt in das fantastische Land eines Kunstpoeten.

Weil am Rhein. Er fehlt: Im Kesselhaus, der Künstlerrunde, den vielen Fans seiner Exponate. Welche Freude daher, nach dreijährigem Dornröschenschlaf das Atelier 3 des erkrankten Künstlers Holger Kröner – durch Initiative seiner Frau samt Freunden – wieder geöffnet zu sehen.

Und im Raum berührt zu werden von der präsenten Vitalität des Abwesenden: Mit Wänden, bestückt von Leinwänden, die in endlose Geschichten leiten, von Weite, Harmonie, friedvoller Ruhe künden. Am Werktisch wartende, beschriftete Glasdöschen, gefüllt mit sattfarbigem Pulver aus Erden und Sanden, aufgereiht wie gehütete Schätze. Das sind sie tatsächlich: „Fundstücke von unseren Reisen durch die Türkei, Ägypten, Tunesien, Marokko, Mexiko…“

Karin Kröner, die Partnerin des Künstlers, kommt ins Schwärmen, wenn sie über „unsere gemeinsame, sehr tragfähige und spannende Leidenschaft für historische Kulturstätten“ berichtet. „Es war wunderbar, absolut! Vielleicht bisweilen skurril für Außenstehende“, kann sie ein Schmunzeln nicht unterdrücken, ob Erlebnissen wie jenem mit dem griechischen Schäfer, der mitsamt seinen Tieren staunend an ihnen, dem inmitten der Landschaft sitzenden und werkenden Paar, vorüberzog: „So versuchten wir vor Ort, die Erde zu zerkleinern, um sie, in Flaschen gefüllt, in unseren Koffern mitzubringen.“ Ein Unterfangen, zu dem sich manche Freunde berufen fühlten, sodass Holger Kröner auf eine stattliche Zahl vielfältigem Grundlagenmaterial zugreifen konnte.

Das war es auch, was seinen Arbeiten so genial eingebunden ist: Mit selbst auferlegtem, intensiven Kraftaufwand aus dem Gestein Farbpigmente – rote Eisenoxide, grünstichiger Kupfer – zu extrahieren und zur eigenen Form zu gestalten. Um „das Wahrhaftige dieser Orte herauszuheben, das Natürliche ihres Wesens zu unterstreichen“, wie er selbst schrieb.

Der im hessischen Bad Vilbel Aufgewachsene absolvierte nach der Ausbildung zum Feinwerkmechaniker und Abitur das Studium der Feinwerktechnik. Eine Arbeitsstelle führte den jungen Ingenieur in den Raum Stuttgart – und hier sein Faible für Musik zu jenem Konzert, an dem er seine Lebenspartnerin Karin, engagiert im Jugendsozialbereich, kennenlernte.

Der gemeinsame Umzug im Jahr 1986 nach Lörrach leitete mit dem eigenen Büro alsbald Holger Kröners berufliche Selbständigkeit ein. „Holgers Wunsch war es, sich vom Konstruktiven zu lösen, hineinzugehen in eine Freiheit, in der seine Themen umsetzbar sind“, stößt seine Frau damit jene Lebensphase an, die den Hobby-Astronomen, der selbst Fernrohre baute, in den entsprechenden Kurs der Kaltenbach-Stiftung führte: „Hat er sich doch immer schon für die kosmischen Fragen ,Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?’ interessiert. Und sie dann zur Grundlage seiner Malerei gemacht.“

Dazu war es nur ein Schritt: Dem der Begegnung vor Ort mit dem Künstler Rolf E. Samuel, dessen Verwendung von Erden ihn 1988 fasziniert der Malgruppe beitreten ließ.

Und, Feuer gefangen, im Jahr darauf im Studium der Malerei an der Neuen Kunstschule Zürich. Dabei versprühte der Emsige eine Experimentierfreude, „in der er vieles ausprobierte, um mit der Natur zu schaffen: Von Höhlenmalerei zu Öl, immer Zeichnungen – die Schränke sind voll davon – diverse Techniken und Stile“, erlebte es auch Ulrich Grebien, der Freund seit jenen Tagen: „Der Prozess war ihm das Entscheidende.

Ab 1995 war er als endgültig freischaffender Künstler einer der ersten Kesselhausbezieher. Inzwischen liegen erfolgreiche Schaffensjahre – zehn davon als Ateliersprecher, als Vorsitzender des Trägervereins Kesselhaus und als geschätzter Kursleiter – hinter ihm. „Aber auch jener Tag, an dem ich meinen Mann kreidebleich im Atelier fand, verloren sein innegewohnter Optimismus“, schwingt noch leiser Schrecken mit, wenn Karin Kröner vom Ausganspunkt der strapaziösen Krankheit, einem Muskelleiden, erzählt.

Mittlerweile hat sich Holger Kröner mit dem Schicksal arrangiert. Und seine Getreuen wollen das Atelier an Kesselhaus-Veranstaltungen weiterhin öffnen: So lässt der Künstler seine Bilder für sich sprechen.