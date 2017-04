Weil am Rhein Sanierung des maroden Rathausdachs beginnt

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Ab nächster Woche steigen die Handwerker dem Oberbürgermeister und seinen Mitarbeitern aufs Dach. Dann beginnt die mit insgesamt rund 730 000 Euro veranschlagte Rathaus-Dachsanierung. Der Gemeinderat hatte für die Maßnahme im Juni vergangenen Jahres grünes Licht gegeben.

Bis September sollen die Arbeiten am Rathaushausdach laut Hauptamtsleiterin Annette Huber abgeschlossen sein. Zuerst gilt es, den Rückbau in Angriff zu nehmen. Heißt: Die auf dem Dach angebrachte Solaranlage muss abgeschraubt und entfernt werden, auch der Blitzschutz muss zeitweise weichen. Dann geht es an den Abbruch des bisherigen Flachdachs.

Wenn der erforderliche Rückbau erledigt ist, beginnt der Aufbau des neuen Dachs, das ein Gefälle von zirka drei Grad aufweisen wird, damit das Regenwasser abfließen kann. Die Dämmung, die Abdichtung und weitere Arbeiten gehören zum Aufbau des Flachdachs. Dieses erhält eine so genannte EPS-Dämmung, also eine Art Styropor mit einer darauf befindlichen bituminösen Abdichtung. Auch die Entwässerungsfallrohre werden direkt mit saniert.

Die alte Solaranlage wird im Zuge der Sanierungsarbeiten einer neuen weichen. Ob diese größer sein wird, sei noch Teil der laufenden Abstimmungsprozesse mit den Fachplanern, erklärt Hauptamtsleiterin Huber. „Auf jeden Fall wird die neue Solaranlage leistungsstärker sein.“

An der Notwendigkeit, das Rathausdach zu sanieren, gibt es hingegen keinen Zweifel, wie schon im vergangenen Jahr zuletzt bei der Sitzung des Gemeinderats nochmals unterstrichen wurde, der die finanziellen Mittel freigegeben hat. So ist die Dachkonstruktion marode. Auch der Elektrohauptverteiler zur Anbindung der Photovoltaik-Anlage muss wieder in Schuss gebracht werden. Alles zusammen kostet rund 730 000 Euro. Zuerst waren die Planer von einer halben Millionen Euro ausgegangen. Mit Fördermitteln in Höhe von knapp 320 000 Euro kann die Stadt rechnen.

Die Weiler Politik liebäugelte zwischenzeitlich mit einem Satteldach. Doch ein Flachdach habe auf dem Stand der neuesten Technik eine Lebensdauer von mindestens 40 Jahren. Auch empfahl das städtische Gebäudemanagement das Flachdach aus anderen Gründen, unter anderem wegen der passenderen Optik.