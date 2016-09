Seit der Ausweitung der Quarantänezone zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers und dem Erlass der Allgemeinverfügung im April wurden im Gebiet Weil am Rhein, Friedlingen und Haltingen keine weiteren Anzeichen eines Befalls ausgemacht. Im gesamten abgegrenzten Gebiet erfolgen weiterhin regelmäßig Kontrollen. Von Daniela Buch Weil am Rhein. Die bekannte Problematik: Ein Befall mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer bedeutet in der Regel das sichere Absterben des befallenen Baumes. Des Weiteren werden Äste und Stamm durch die Larvenfraßgänge instabil und damit zu einem Sicherheitsrisiko. Hinweise abgearbeitet Wie das Regierungspräsidium Freiburg und der Fachbereich Landwirtschaft und Naturschutz des Landratsamts Lörrach auf Nachfrage mitteilen, hat es seit dem Erlass der jüngsten Allgemeinverfügung einzelne Meldungen zu Verdachtsfällen gegeben. Alle Meldungen seien umgehend durch erfahrenes Fachpersonal des Landratsamts abgearbeitet worden. Seit dem bislang letzten Larvenfund im März 2015 in Pappeln am Rheinufer wurden bislang keine weiteren Larven oder Käfer im abgegrenzten Gebiet auf Haltinger und Weiler Gemarkung entdeckt. „Erfreulich ist auch, dass es bis jetzt keine Funde von Käfern in den kürzlich aufgehängten Fallen gab“, so die Zwischenbilanz. Regelmäßige Kontrollen Das gesamte Beobachtungsgebiet wird aber nach wie vor in regelmäßigen Abständen untersucht, gestaffelt nach dem jeweiligen Risiko und in Abhängigkeit der Entfernung zu den ehemaligen Fundstellen. In der Befallszone im Rheinhafen werden die neugepflanzten Ahorn-Fangbäume monatlich untersucht. Im Bereich von 100 bis 500 Metern um die Befallszone herum, werden – je nach Lage der besonders anfälligen Laubbaumarten – die Baumkronen einmal pro Jahr von Baumkletterern inspiziert. Zusätzlich suchen die Experten in diesem Bereich die Bäume zwei bis drei Mal jährlich vom Boden aus mit Ferngläsern auf Käferbefall ab. In der Zone 500 bis 2000 Meter werden Laubbäume ein oder zwei Mal pro Jahr vom Boden aus untersucht. In diesem Gebiet liegen auch etliche Waldstücke, wie Teile des Nonnenholzes oder die Auenwälder im Rebgarten, die als Naturschutzzonen gelten. Bäume müssten gefällt werden Bei einem Befall freilich müssten auch hier Bäume im Umfeld von 100 Metern gefällt und vernichtet werden. Private Grundstücksbesitzer in der Quarantänezone sind ebenfalls in die Verantwortung genommen, befallene Bäume fällen und entsorgen zu lassen, nicht zuletzt aus Gründen der Haftungs- und Verkehrssicherungspflicht. Dies übrigens in der Regel auch auf eigene Kosten. Es sei aber möglich, dass „die öffentliche Hand freiwillig und im Einzelfall die Kosten für die Fällung und für eventuelle Neupflanzungen übernimmt, um die Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen.“ Einschleppung als Damoklesschwert Bleibt noch das Risiko erneuter Einschleppung: In Baden-Württemberg ist es Aufgabe der Regierungspräsidien zu überwachen, dass über Warenlieferungen keine neuen Larven oder Käfer ankommen. Dabei wird geprüft, ob die gesetzlichen Anforderungen an Verpackungsholz eingehalten werden. Demnach müssen Holzverpackungen im internationalen Warenverkehr rindenfrei sein, einer Hitzebehandlung oder Begasung mit Methylbromid zur Abtötung von Schädlingen unterzogen werden und gekennzeichnet sein. Alle Einfuhren mit Risiko-Waren aus Drittländern müssen beim zuständigen Pflanzengesundheitsdienst entsprechend angemeldet werden, damit eine Kontrolle des Verpackungsholzes erfolgen kann. Für Importe von Steinen aus China besteht außerdem eine Kontrollpflicht von 15 Prozent, es würden allerdings, so die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit des Landratsamts, deutlich mehr Einfuhren kontrolliert. Die bisherigen Kosten für die gesamten Maßnahmen können derweil noch nicht genau beziffert werden, liegen für das Land Baden-Württemberg aber bereits im sechsstelligen Bereich.