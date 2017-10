Weil am Rhein Schnäppchenjäger greifen zu

Zum 30. Mal fand im katholischen Gemeindehaus St. Peter und Paul eine „Bring und Hol-Aktion“ statt. Die Initiatorin Doris Schmidt organisiert seit 15 Jahren jeweils im Frühjahr und im Herbst die beliebte Veranstaltung.

Weil am Rhein (sc). Mit im Boot sind die ganze Familie und Freunde. „Zwischenzeitlich konnten wir die Abläufe optimieren“, sagt Schmidt. Anfänglich sei es mühevoller gewesen, die vielen vorbeigebrachten Dinge auf den Tischen zu ordnen und eine Struktur zu finden.

Wenn ab 9 Uhr morgens die Waren in Kisten, Tüten und Karton vorbeigebracht werden, machen sich die zehn Helfer ans Werk. Es gilt zu sortieren, die Spielsachen werden auf dem langen Tisch vor der Bühne aufgebaut. Entlang des Fensters werden Berge von Taschen und Koffern abgelegt. Gegenüber beim Ausgang zum Innenhof des Gemeindehauses stapeln sich Lampen, Elektrogeräte und Haushaltsgeräte. Und in der Mitte finden sich drei lange Tische, auf denen Glaswaren, Teller, Vasen, Kerzen, Krüge und vieles mehr zu finden sind. Gleich neben der Eingangstür reihen sich Buch an Buch, ein Eldorado für Leseratten. Auf der Bühne waren die Stoffe, Kleider und Bettzeug zu finden. Was nicht auf die Tische passte, wurde darunter platziert und nach und nach ausgepackt.

Zuerst durften am Samstag die Kinder in den Saal. Mit viel Geschrei stürmten die Kleinen zum Spielzeugtisch. Die Auswahl war auch in diesem Jahr wieder überwältigend: Puppen, Teddybären, Puzzle – jedes Kind konnte genau das finden, was es schon immer haben wollte.

Bepackt mit Taschen, Karton oder Einkaufswagen machten sich die Erwachsenen, die schubweise eingelassen wurden, auf Schnäppchensuche. Fast alles fand einen Abnehmer, so beispielsweise auch ein gusseiserner Flaschenhalter, reich verziert mit Reblaub, der bis zum Schluss auf einen Liebhaber wartete. Voller Freude darüber, einen so tollen Griff getan zu haben, wurde das Teil schlussendlich ebenfalls aus dem Saal getragen.

Insgesamt verlief die diesjährige „Bring und Hol-Aktion“ sehr diszipliniert. Nur einmal musste Doris Schmidt eingreifen. Eine junge Familie hatte ihre drei Kleinkinder im Kinderwagen geparkt und schleppte Kiste um Kiste an diesen Standort. Die Kinder, unbeaufsichtigt und sich selbst überlassen, standen mit ihrem Wagen inmitten der gehorteten Dinge. Schmidt: „Das geht gar nicht.“ Wer die Taschen voll hat, sollte diese draußen versorgen, dann kann er wieder hereinkommen.

Am 14. April 2018 findet der nächste „Bring und Hol“ im Gemeindehaus statt. Dann erwartet Schmidt und ihre Helfer erneut viel Arbeit. Bekanntlich werde im Frühjahr mehr gebracht, als im Herbst, erklärte Schmidt.

Was noch übrig geblieben ist, wurde an soziale Einrichtungen weitergegeben, Unbrauchbares landete im Container. Vom Erlös der Veranstaltung, der Eintritt kostete fünf Euro, werden die Unkosten bezahlt und die Gemeinde St. Peter und Paul erhält eine Spende.