Weil am Rhein. Das beliebte Schnitzelbanksingen der Gruppen der Interessengemeinschaft Wiler Schnitzelbängg beginnt am Samstag, 25. Februar, in Weil am Rhein. Fast alle Plätze in den teilnehmenden Gaststätten sind an diesem Abend bereits reserviert. Es gibt lediglich noch Plätze für die Touren am Freitag, 3. März, in Haltingen in der Sportgaststätte (20 Plätze) und im „Landhüsli“ mit noch sechs freien Plätzen.

Am Samstag, 4. März, sind noch wenige Plätze in „Ott´s Leopoldhöhe“ verfügbar. „Kurzentschlossene sollten sich sputen“, sagt Stefan Arndt, Koordinator des Schnitzelbanksingens. Er weist auch auf die DVD über das Weiler Schnitzelbangg-Singen aus dem vergangenen Jahr hin, die im Kaufring erhältlich ist.