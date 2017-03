Weil am Rhein Schüler sorgen für Effizienz

Die Bezeichnung „Energiemanager“ führen neu rund 30 Schüler am Oberrhein-Gymnasium, die sich über das Funktionieren der hochtechnisierten Heiz- und Belüftungs-Anlage im OGW informierten. Von nun an sollen sie darauf achten, dass die Schule tatsächlich auch so effizient genutzt wird, wie es möglich und gewünscht ist.

Weil am Rhein. Als Experte und Referent vor Ort war dafür Thomas Klug vom Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz der Stadt Weil am Rhein, der den Bau des OGW vor sechs Jahren aus der Nähe miterlebt hatte und dessen Lüftungs- und Elektrizitätssystem bestens kennt. Vor dem Team der neu ernannten „Energiemanager“, das sich aus je zwei Schülern pro Klasse zusammensetzt, hielt er jetzt einen Vortrag über dieses System, gab Ratschläge zu der richtigen Art von Belüftung oder zum Stromverbrauch und beantwortete Fragen der Schüler.

So erläuterte Klug, dass verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssten, wenn ein Raumklima zum Wohlfühlen hergestellt werden solle, so insbesondere Luftqualität, Raumtemperatur und Luftfeuchte. Gerade für eine Schule sei dies besonders wichtig, da hierdurch ideale Lernbedingungen geschaffen würden, die Konzentration und Leistungsfähigkeit ermöglichten.

Er betonte, dass das OGW in seiner Energiebilanz beinahe einem Passivhaus gleichstünde, denn wie in einem solchen reichen auch am OGW die im Haus befindlichen Personen sowie die verwendeten elektrischen Quellen aus, um die Luft allein mit Abwärme aufzuheizen. Diese Luft ist dabei zu 100 Prozent Frischluft.

Auch verschiedene detailliertere Aspekte wurden erläutert, so etwa die sehr gute Dämmung von Wänden, Decken und Fenstern, die kaum Energieverluste erlaubt, das Funktionieren der Präsenzmelder in den Räumen, die ein automatisches An- und Abschalten der Lüftung bewirken, oder die Lichtprogrammierung, die darauf ausgerichtet ist, so wenig wie möglich unnötiges Licht in den Räumen der Schule brennen zu lassen.

All das führt zu einem effizienten und extrem umweltfreundlichen Energiehaushalt am OGW, der genau dem entspricht, was sich die Schule in ihr Leitbild geschrieben hat, in dem es heißt: „Durch unser alltägliches Verhalten setzen wir uns gemeinsam dafür ein, die Umwelt und ihre Ressourcen nachhaltig zu schützen.“

Das System der Energiemanager soll dabei helfen, „das Gebäude so zu leben, wie es angedacht ist“, so Schulleiterin Silke Wießner, wobei es sich hier nicht um eine außerpädagogische Sonderfunktion handelt, sondern um konkretes, kompetenzorientiertes Lernen: Die Fortbildung als Energiemanager kombiniere ideal fachliches Wissen mit lebenspraktischem Lernen, da die Schüler die erhaltenen physikalisch-technischen Erklärungen direkt in ihrem Alltag anwenden könnten.