Weil am Rhein Schulbeginn nach den Sommerferien

Weil am Rhein. Für die Weiler Schüler beginnt nach den Sommerferien nun wieder der Unterricht. Der Start ist wie folgt:

Hans-Thoma-Schule: Die ersten Klassen kommen am Samstag, 16. September, ab 9 Uhr zum Gottesdienst in der Kirche St. Maria zusammen, um 10 Uhr beginnt die Einschulungsfeier. Für die zweiten bis vierten Klassen geht es am Montag, 11. September, um 8.30 Uhr (bis 12.10 Uhr) los.

Leopoldschule und SBBZ: Um 9 Uhr beginnt am Samstag, 16. September, der Gottesdienst in der Kirche Peter und Paul. Die Einschulungsfeier startet um 10 Uhr. Die zweiten bis neunten Klassen legen am Montag, 11. September, um 8.25 Uhr los.

Karl-Tschamber-Schule: Für die ersten Klassen steht am Mittwoch, 13. September, ab 14.30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Peter und Paul an. Ab 15.30 Uhr folgt die Einschulungsfeier. Für die zweiten bis vierten Klassen ist am Montag um 8.30 Uhr Schulbeginn.

Rheinschule: Am Samstag, 16. September, ab 9.15 Uhr steht der Gottesdienst für die ersten Klassen an (ab 10 Uhr Einschulungsfeier). Die zweiten bis vierten Klassen legen am Montag um 8 Uhr los.

Kant-Gymnasium: Die fünften Klassen beginnen am Dienstag, 12. September, um 9.30 Uhr im Haus der Volkbildung, für die sechsten bis zwölften Klassen geht es schon am Montag um 7.45 Uhr los.

Oberrhein-Gymnasium: Die Einschulungsfeier der fünften Klassen steht am Montag ab 14 Uhr an. Die sechsten bis zwölften Klassen beginnen um 7.45 Uhr.

Gemeinschaftsschule: Die Einschulungsfeier der fünften Klassen startet am Dienstag, 12. Dezember, um 8.30 Uhr (Unterricht bis 12 Uhr). Die sechsten bis zehnten Klassen legen am Montag, 11. September, um 7.40 Uhr los.

Realschule Dreiländereck: Die fünften Klassen feiern am Dienstag, 12. September, ihre Einschulung in der Aula (Unterricht bis 12.05 Uhr). Die sechsten bis zehnten Klassen beginnen am Montag um 7.40 Uhr.