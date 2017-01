Nachrichten-Ticker

12:05 Kauder kündigte härtere Gangart gegen Hasskommentare in Netzwerken an

Perl - Die Bundesregierung will härter gegen Hasskommentare, Beleidigungen und Unwahrheiten in sozialen Netzwerken vorgehen. Bundesjustizminister Heiko Maas werde dazu in den nächsten Wochen einen Gesetzentwurf vorlegen, der auch einen Bußgeldkatalog beinhalte, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder im saarländischen Perl. Die Netzwerke sollten verpflichtet werden, innerhalb von 24 Stunden auf Beschwerden zu reagieren. Damit solle verhindert werden, dass Beleidigungen und Hasskommentare in den sozialen Netzwerken "weiter überhandnehmen", sagte er.

11:26 Britische Abgeordnete fordern Informationen über Brexit-Plan

London - Britische Parlamentarier verlangen von Premierministerin Theresa May, bis Mitte Februar einen detaillierten Plan für die Austrittsverhandlungen mit der EU vorzulegen. Die Forderung findet sich in einem Bericht des Brexit-Ausschusses, der heute veröffentlicht wurde. Unter anderem fordern die Abgeordneten aus verschiedenen Parteien, dass die Regierung "Position zur Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt und der Zollunion bezieht". May hatte angekündigt, Brüssel bis spätestens Ende März förmlich über den geplanten Austritt in Kenntnis zu setzen.

11:19 Nach Eiseskälte immer noch viele griechische Haushalte ohne Wasser

Athen - Nach den starken Schneefällen und eisigen Temperaturen haben viele griechische Haushalte immer noch kein fließendes Wasser. Vor allem die Hafenstadt Thessaloniki und die Stadt Volos in Mittelgriechenland seien betroffen, berichten lokale Medien. Die rund 150 000 Bewohner von Volos haben demnach bereits seit drei Tagen kein fließendes Wasser mehr. Ursache sind die vielen Wasserleitungen, die zufroren und platzten. In Thessaloniki rief die Wassergesellschaft die Bevölkerung dazu auf, sparsam mit dem Wasser umzugehen - dort sind die Vorräte wegen der vielen Rohrbrüche auf niedrigem Stand.

10:46 Italiens Regierungschef Gentiloni aus Krankenhaus entlassen

Rom - Nach einem Eingriff am Herzen hat Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni das Krankenhaus verlassen. Am Mittag sollte er bereits die Sitzung des Kabinetts leiten, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Rom sagte. Gentiloni ist erst wenige Wochen im Amt. Er ist der Nachfolger von Matteo Renzi, der im Dezember nach einer herben Niederlage bei einem Verfassungsreferendum zurückgetreten war. Im Kabinett Renzi war Gentiloni Außenminister gewesen.

10:02 Pilot bei Flugshow für Kinder tödlich abgestürzt

Bangkok - Bei einer Flugshow am nationalen Kindertag Thailands ist ein Kampfjet mit seinem Piloten an Bord abgestürzt. Vor den Augen der Kinder starb der Pilot in einer gewaltigen Explosion in der Nähe des Stützpunkts Hatyai in der Provinz Songkhla im Süden des Landes, wie die Medien berichteten. Das thailändische Militär hatte den schwedischen Gripen-Jet erst vor kurzem gekauft und in Dienst gestellt. Die Unfallursache sei noch unklar, wurde ein Luftwaffensprecher zitiert.