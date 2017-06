Weil am Rhein Schwitzen mit Show-Aufgüssen

Von Siegfried Feuchter

Event-Saunen mit Show-Aufgüssen sind im Trend. Auch das Badeland Laguna wird in Kürze eine bekommen. Der Bauantrag für die Erweiterung des Saunagartens ist eingereicht. Laguna-Geschäftsführer Carl Stephan Matti hofft, wie er auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, diese neue Sauna im Außenbereich noch dieses Jahr in Betrieb nehmen zu können.

Weil am Rhein. Um die große Freizeiteinrichtung im Nonnenholz attraktiv zu halten und mit Neuerungen neue Besucherkreise zu erschließen, muss fortlaufend investiert werden – das gilt sowohl für das Freizeitbad wie auch für den Sauna Parc „Vier Jahreszeiten“.

450 000 Euro hat die Laguna-Gesellschaft für die Erweiterung der Saunalandschaft und begleitende Maßnahmen von der Stadt bekommen. Rund 250 000 Euro davon fließen in die geplante zehn mal zehn Meter große Event-Sauna, die bis zu 100 Besuchern Platz bietet. Deshalb wird der Saunagarten nach Westen hin hinter dem kleinen Wall erweitert, um das Sauna-Projekt aus Birkenholz realisieren zu können. Hinzu kommen noch sanitäre Anlagen, des Weiteren wird das Blockheizkraftwerk auf den neuesten Stand gebracht. Mehr als 100 000 Euro der von der Stadt bereitgestellten Investitionssumme, für die der Laguna-Geschäftsführer „dankbar“ ist, sind in den Kinderspielbereich im Laguna sowie in kleinere Maßnahmen im Freibad geflossen, erklärt Matti.

Der Bedarf für eine Event-Sauna mit Showaufgüssen, die regelrecht zelebriert und mit Geschichten rund um das Thema Aufgüsse garniert werden, ist laut Geschäftsführer vorhanden. Innovative Sauna-Unterhaltung sei gefragt. Das zeige sich allein schon dadurch, dass die vorhandenen Saunastuben zu klein sind, um bei Aufgüssen alle interessierten Besucher aufnehmen zu können. Mit dem Bau der geplanten Event-Sauna, die bis zur Wintersaison fertiggestellt sein soll, wird sich das ändern.

Dann kann man sich beim Schwitzen in der Sauna unterhalten lassen mit allerlei technischen Raffinessen: Spezialeffekte, Musik, Lichteffekte, Sprühregen, Bodennebel, Rauchsäulen oder Schwarzlicht, um ein paar Beispiele zu nennen, können neben duftender und wohltuender Aufguss-Essenzen geboten werden. In der neuen Einrichtung im Laguna werden zwischen 80 und 100 Saunisten in dieser Biosphärensauna Platz haben. „Wir haben dann ein Alleinstellungsmerkmal in der Region“, ist Matti überzeugt, denn eine Event-Sauna in den geplanten Dimensionen gibt es noch nicht.

Deshalb hofft der Laguna-Geschäftsführer, mit der neuen Attraktion in absehbarer Zeit die avisierte Besucherzahl von 90 000 Saunagängern im Jahr erreichen zu können. Derzeit kommen 80 000 Besucher ins große Schwitzbad im Nonnenholz.

Jetzt schon sei die Saunalandschaft „Vier Jahreszeiten“ auf einem guten Weg, um die Besucherzahlen nicht nur zu stabilisieren, sondern sie auszubauen. Als Beispiel nennt Matti den Saunatag für Frauen, den das Badeland vor zwei Jahren jeweils montags eingeführt hat. An diesem Tag bleiben die Frauen ganz unter sich, Männer haben keinen Zutritt. Die Resonanz hat sich laut Laguna-Geschäftsführer besser entwickelt als angenommen. Bis zu 160 Frauen kommen an den Montagen in das Weiler Schwitzbad.