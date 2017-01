Weil am Rhein (sif). Helmut Krauss, bekannter Schauspieler, Kabarettist, Synchronsprecher und Synchronregisseur, ist auch im Alter von 75 Jahren noch voller Vitalität und Tatendrang. Seit nunmehr 37 Jahren steht er in der Kinderserie des ZDF „Löwenzahn“, die jeden Sonntag ausgestrahlt wird, als Nachbar Hermann Paschulke vor der Kamera. „Ans Aufhören verschwende ich noch keinen Gedanken“, sagte er, als er gestern Nachmittag zusammen mit Erwin Lang unsere Weiler Redaktion besuchte. Sein Leben ist und bleibt die Schauspielerei.

Helmut Kraus, der die vergangenen Tage in Basel weilte, wo er früher oft mit dem Berliner „Bügelbrett“ Kabarett gespielt hatte und wo er jetzt im Studio des Schweizerischen Rundfunks ein Hörspiel produzierte („ich bin ein alter Rundfunkmensch“), kennt den Weiler Kulturfreund Erwin Lang seit sechs Jahren. Im Restaurant des Theaters in Berlin, in dem Krauss auf der Bühne stand, sind sie sich begegnet. Die Kontakte sind seither nicht abgebrochen. „Erwin ist ein guter Ratgeber für mich“, sagt Krauss. Immer wenn der Schauspieler in die Gegend kommt oder auf der Durchreise ist, macht er bei Lang eine Stippvisite. Oder man trifft sich in Berlin.

Die Bundeshauptstadt war mehr als 50 Jahre die Heimatstadt von Helmut Krauss, der zwar ein gebürtiger Bayer ist, jedoch schon in jungen Jahren nach Berlin gezogen ist. Inzwischen lebt der 75-Jährige, der eine Schauspielausbildung absolviert und Pädagogik studiert hatte, bei Goslar im Harz.

Seine Popularität scheint ungebrochen zu sein. Als er das Vitra-Haus besuchte, kamen spontan Schüler aus dem Schwäbischen auf ihn zu, baten ihn um Autogramme und machten Selfies mit dem Schauspieler, der als Synchronsprecher seine Stimme bekannten Größen wie Marlon Brando, John Goodman, Yaphet Kotto, Wilhelm von Homburg, Samuel L. Jackson oder Paul Winfielt, um nur ein paar zu nennen, lieh.

Von Weil am Rhein und dem Markgräflerland hat Helmut Krauss dank Erwin Lang schon einiges gesehen. Und natürlich gefallen ihm in diesem Landstrich die genussvolle Lebensart und ein edler Tropfen. „Einen Gutedel genieße ich immer gern“, sagt er schmunzelnd.

Lesungen macht Krauss auch viele. „Ich mache das, was ich gerade mache, am liebsten“, sagt der immer noch viel beschäftigte Mann. Er kann sich auf Anregung von Erwin Lang auch gut vorstellen, einmal im Theater am Mühlenrain eine Lesung zu machen. Vielleicht dann, wenn TAM-Impresario Erwin Sütterlin sich von seinem Kleinkunsttheater verabschiedet, das bekanntlich die Stadt in Kürze kaufen wird.

Und vielleicht sieht man Krauss in absehbarer Zeit nicht nur auf der Leinwand des Kanderner Kinos, sondern trifft ihn auch bei einem Besuch an. Entsprechende Vorstellungen gibt es.

Nach dem Redaktionsbesuch ging Helmut Krauss, der in diesem Jahr auch im Kino in dem Film „Goblin 2“, ein deutsches Gruselmärchen, zu sehen sein wird, zusammen mit Erwin Lang nach Kandern. Dort ließ er sich von Alt-Bürgermeister Bernhard Winterhalter das Kino mit seinem nostalgischen Flair zeigen.