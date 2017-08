Weil am Rhein Seit 90 Jahren wird in Weil Eis zubreitet

Weil am Rhein (mme). Eine rund 90-jährige Tradition hat in Weil am Rhein die Zubereitung von Speiseeis. Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts begann Heinrich Beierer mit der Herstellung von Speiseeis und zog an schönen Sommertagen mit seinem Verkaufswagen aus Holz bis hinunter zum damaligen Märkter Strandbad. Zur Kühlung benutzte er zerstoßene und mit Salz bestreute Eisstangen aus der Lörracher Bierbrauerei.

Groß und Klein waren erfreut wenn seine Glocke erklang und sie direkt eine Kugel für zehn Pfennig erstehen konnten. Ab 1938 hatte er seine Eiswerkstatt in der Hauptstraße 20. Als größere Investitionen zur Modernisierung nötig gewesen wären, hörte er 1958 mit 75 Jahren auf.

Trotzdem mussten die Weiler nicht auf selbstgemachtes Eis verzichten. Am 11. Juli 1959 wurde in der Hauptstraße 296 eine Eisdiele eröffnet. Geschäftsführerin war die alsbald bekannte Ada Moro, die aus einer italienischen Eismacherfamilie in den Dolomiten stammte. Als sie 1970 altersbedingt aufhören wollte, konnte sie die Tochter einer befreundeten Familie, die in Lörrach eine Eisdiele betrieb, gewinnen – Angela Piovesana. Mit ihrem Mann Carlo betrieb sie 33 Jahre lang das Eiscafé Carlo. Seit 2003 führt das Ehepaar Silvina Garay Bianchi und Juan Carlos Carignani die Eisdiele.

Seit über 40 Jahren gibt es ein Eiscafé auf dem Berliner Platz. 1973 eröffnete Elena Strohbach das „Dolomiti“. Seit zehn Jahren ist die Familie Valbone Besitzer, die das Eiscafé als „Cortina“ neu eröffnete. Eine große Auswahl spezieller Eissorten gibt es. Das wissen auch Bewohner des Markgräfler Pflegeheims zu schätzen. Für sie ist jeweils dienstags von 18 bis 20 Uhr reserviert.

Die Liste an Verkaufsstellen für offenes Eis kann nicht vollständig sein, sie wird mit der ebenfalls ganzjährig geöffneten „Da Tony“ an der Hauptstraße 274 abgeschlossen. Seit fünf Jahren stellt dort Ajet Vaiti das Eis selbst her.