Von Monika Merstetter

Elf Jahre auf Tour sind für die Schnitzelbanggsänger „D‘ Riisneegel“ Anlass, sich ein neues Kostüm zuzulegen und sich zum ersten Mal nach Fröhnd in den Hirtebrunnen in Klausur zu begeben. Das haben die drei Akteure René Knoll, Daniel Heiniger und Markus Hügel spontan entschieden – und steht nicht im schriftlichen Gründungsvertrag, den sie am 22. August 2006 geschlossen haben: „Name ist ,Riisneegel’, definitiv und unveränderlich“.

Weil am Rhein. Vier Nächte brauchten sie damals dazu, nachdem sie beschlossen hatten, als Schnitzelbangg-Gruppe ab 2007 mit der IG Wiler Schnitzelbängg auf Tour zu gehen. Spitz wie eine Reißzwecke spießen sie meistens lokale Themen auf. Bei der Gründung im WM Jahr 2006 war der Hit des WM-Liedes der Sportfreunde Stiller in allen Ohren und sollte zum Markenzeichen der „Riisneegel“ werden. „Jo dr Röne und dr Däni und dr Markus sin debi, un so stimme alli i: Mit re spitze Zunge, Wileri un Wilero, sin mir Riisneegel jetzt do“, schallt es bei ihren Auftritten – und das Publikum stimmt lauthals mit ein.

Bei allem Klamauk und guter Laune den die drei versprühen – es sind Perfektionisten, die selbst auf Kleinigkeiten achten und sich dadurch ein unverwechselbares Profil geben. Ohne gründliche Vorbereitung geht überhaupt nichts. Auch wenn sie zum hundertsten Mal den Reim gesungen haben und selbst nicht mehr darüber lachen können, wird so lange geübt, dass sie als einzige Gruppe auswendig ihre Bänkellieder vortragen können. Gibt es mal doch einen Hänger, gehört auch das zum Programm, dass jeder Strich auf der Helgenrückseite eine Runde Campari-Soda bedeutet. Das ist ihr Stammgetränk, es ölt die Stimmbänder.

Knoll und Heiniger mischen sich – permanent in Bewegung – in den Beizen unters Publikum, sodass die Gesänge und Witze ständig hin und her gehen, lediglich Helgenträger Hügel bleibt stehen. Das macht es dann für den jeweiligen Fahrer sehr schwer, die drei rechtzeitig wieder einzufangen und ins Auto zu verfrachten, damit der Halbstundentakt eingehalten werden kann. Das hält keiner dreimal durch, sagen sie lachend, daher braucht es für jeden Abend einen anderen Fahrer.

Von Beginn an dabei ist Crisha Schmidt, seit zehn Jahren Silas Schmidt und seit vier Jahren Christian Duk Deckert. Die drei Freunde haben ein Faible für die Fasnacht und sind in vielen Bereichen aktiv, das Schnitzelbangg-Singen ist dabei ein ganz besonderer Höhepunkt.

Vor allem gibt es für sie immer einen Grund für ein soziales Engagement, in den Genuss kam schon der Freie Kindergarten oder das Pflegeheim Markgräflerland, wo sie dieses Jahr wieder in der Cafeteria auftreten werden.