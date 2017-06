Weil am Rhein Sektkorken knallen: Aufstieg in Kreisliga A

Weil am Rhein-Haltingen (sif). Die erste Mannschaft des FV Haltingen hat am Sonntag mit einem 4:2-Sieg gegen Schliengen in der Kreisliga B den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Es ist dies der größte sportliche Erfolg des FV Haltingen in den zurückliegenden Jahren. Siegfried Feuchter sprach mit Rolf-Dieter Jägle, dem langjährigen FVH-Vorsitzenden.

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg! War die Meisterschaft das Saisonziel?

Nein, nicht unbedingt. Wir wollten im oberen Drittel in der Kreisliga B mitspielen. Doch dann lief es besser als erwartet. Jetzt sind wir natürlich froh und glücklich über den Erfolg.

Wie lange liegt ein ähnlicher sportlicher Erfolg der ersten FVH-Mannschaft zurück?

In der Saison 2007/08 sind wir auch in die Kreisliga A aufgestiegen, mussten jedoch gleich im ersten Jahr wieder runter. In den Folgejahren waren wir dreimal Zweiter, verpassten jedoch in den Relegationsspielen jeweils knapp den Aufstieg.

Wurde am Sonntag die Meisterschaft kräftig gefeiert?

Natürlich. Aber sie war ja voraussehbar, nachdem wir zuvor mit einem Sieg Lörrach-Brombach als direkten Verfolger auf Distanz hatten halten können. Zudem war unser Torverhältnis mit insgesamt 105 geschossenen Toren deutlich besser.

Wie viele Fans bejubelten den Erfolg?

Rund 200. Gefreut hat mich dabei, dass auch Zuschauer kamen, die schon seit Längerem kein Heimspiel mehr im Rebgarten besucht hatten. Und toll fand ich auch, dass Oberbürgermeister Wolfgang Dietz überraschend gekommen ist, um sich das Spiel anzuschauen. Dieses Interesse an unserem Verein hat uns sehr gefreut.

Bringt der Aufstieg personelle Änderungen mit sich?

Die wichtigste Änderung ist der Trainerwechsel. der hat aber mit dem Aufstieg nichts zu tun. Ralf Eckert, der seit dreieinhalb Jahren unsere erste Mannschaft trainiert, hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, eine Pause einzulegen. Sen Nachfolger wird Stefano Giannetti. Ansonsten gehe ich davon aus, dass die Mannschaft im Großen und Ganzen zusammenbleibt. Der eine oder andere Spieler wird aus Altersgründen aufhören, und der eine oder andere wird vielleicht noch neu dazukommen.

Was ist das sportliche Ziel für die neue Saison?

Oberstes Ziel wird natürlich der Klassenerhalt sein. Hier wollen wir uns in der Kreisliga A festbeißen.

Haben Sie noch weitere Wünsche?

An und für sich nicht, wir sind derzeit zufrieden, alles läuft rund, und wir sind gut aufgestellt. Beim Thema Kunstrasenplatz warten wir nun mal ab, was die städtischen Planungen ergeben werden. Wir sind jedenfalls all denjenigen dankbar, die sich für unser Wunschprojekt eingesetzt haben.