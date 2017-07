Weil am Rhein-Märkt. Wahrscheinlich durch Selbstentzündung ist am Sonntag der Brand in der Recyclinghalle von Remondis entstanden. Wie berichtet, hatte Müll in der Halle angefangen zu brennen. Nach den Ermittlungen der Polizei kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden. Der Schaden liegt laut Polizei zwischen 10 000 und 15 000 Euro.