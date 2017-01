Von Renata Buck

Zunehmend mehr Ötlinger nutzen die Gelegenheit, am Neujahrstag beim Empfang des Ortschaftsrats bei Neujahrsbrezel und Wein gute Wünsche für das neue Jahr auszutauschen; in diesem Jahr waren um die 100 Bürger erschienen.

Weil am Rhein-Ötlingen. Als Gäste begrüßte Ortsvorsteherin Helene Brombacher Bürgermeister Rudolf Koger, Hauptamtsleiterin Annette Huber, Leitender Rettungsarzt Dr. Hans-Peter Volkmer und Pfarrerin Bertina Müller.

Nicht zurückschauen auf das vergangene Jahr wolle man, sagte Brombacher, sondern nach vorne blicken auf neue Aufgaben, auch wenn es da für das Dorf – sie erwähnte das Aufstellen der alten Trotte, die Friedhofshalle und die Buslinie – noch manches „vielleicht“ gäbe. Wenn man sich mit Respekt begegne, öffneten sich immer wieder neue Türen.

„Wir sagen nicht, ’me sott’“, sondern ’mir mache’, dann schaffen wir es auch“, sagte die Ötlinger Ortsvorsteherin. Der Verwaltung dankte sie für das gute Miteinander, das sich im neuen Jahr sicher fortsetzen werde.

Ein besonderer Dank ging an die Ötlinger, die seit Jahren ehrenamtlich die Blumenkästen an den Dorfbrunnen und am Rathaus pflegen, zum Teil sogar auf der Leiter. „Die Aufgabe wäre natürlich etwas leichter“, sagte die Ortsvorsteherin mit einem augenzwinkernden Blick auf die Verwaltungsspitzen, „wenn wir wieder ganzjährig Wasser in den Brunnen hätten“. Als Anerkennung und kleine Aufmerksamkeit überreichte Helene Brombacher an die Blumenpfleger Blumen.