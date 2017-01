Weil am Rhein. In den Räumen des Familienzentrums Wunderfitz in der Danziger Straße 2 findet am Montag, 16. Januar, von 10.30 bis 11.30 Uhr zum ersten Mal ein „Sing-Café“ statt. Unter dem Motto „Einfach singen für Mamas mit Babys“ lädt das Wunderfitz alle Mamas mit Babys ein. Es wird mit Liedern ohne Noten, ohne Vorkenntnisse oder Angst vor schrägen Tönen gesungen.

Anmeldung unter Tel. 07621/79 86 66, veranstaltung@wufi-weil.de. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich, maximal zehn Teilnehmerinnen sind möglich.