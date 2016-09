Weil am Rhein. Die zehnte Auflage des slowUp Basel-Dreiland steht am kommenden Sonntag, 18. September, an. An diesem Tag steht eine autofreie Strecke von insgesamt 60 Kilometern zur Verfügung für Fahrradfahrer, Fußgänger oder auch Inlineskater. Die Strecke führt auch dieses Mal wieder durch Weil am Rhein. In der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr sind daher die Straßen im slowUp-Bereich von Weil am Rhein für den motorisierten Verkehr gesperrt, teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Straßen für motorisierten Verkehr werden gesperrt Der Streckenverlauf ist gleich wie im vergangenen Jahr. Die Strecke verläuft demnach wie folgt: Nach dem Grenzübertritt über die Fußgänger- und Radfahrerbrücke auf dem Fahrradweg westlich entlang der Zollfreien Straße (B 317) in südlicher Richtung am Rasenoval und dem Hadid-Pavillon vorbei auf den Mattrain – von dort aus in östlicher Richtung auf die Nonnenholzstraße (ehemalige K 6330), auf Höhe der Überquerungshilfe nach Westen auf die Mittelachse, nach dem Wasserwerk rechts auf den Fuß-/Radweg Richtung Schlaichturm rechts und parallel zur B 317 in östlicher Richtung über die Fußgängerbrücke durch die Bahnunterführung zur Turmstraße, links auf die Turmstraße bis zur Hauptstraße, links entlang der Hauptstraße. Über den Schlaufenkreisel, und die Friedensbrücke geht es entlang der Hauptstraße nach Friedlingen und dann weiter über die Hardstraße, Obere Schanzstraße, Klybeckstraße, Schusterinsel, Colmarer Straße sowie die Dreiländerbrücke nach Frankreich.