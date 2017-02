Weil am Rhein. Ein Chor- und Instrumentalkonzert unter der Leitung von Alexandra Nigito mit dem Basler Chor Balcanto und einem Instrumental-Ensemble findet am Sonntag, 19. Februar, ab 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Weil am Rhein statt. Dieses wird von der katholischen Pfarrgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Städtischen Kulturamt Weil am Rhein veranstaltet.

Balcanto ist ein gemischter Chor von 40 Stimmen mit internationaler Besetzung. Das Motto des Konzertes „Contrappunti – Von der Fasnacht zur Fastenzeit“ greift die Spannung des Gegensätzlichen in der Zeit zwischen Fasnacht und Osternacht auf. Mit Contrappunti, einem Programm voller Gegensätze, begibt sich der Chor in diese Tradition polyphoner Klangwelten und besingt mit Liedern von überschäumender Freude einerseits und schmerzlichem Leid andererseits das Leben in seiner ganzen Spannbreite.

Im ersten Teil des Konzertes erklingen Mittelalter-Gesänge aus den Carmina Burana (In Taberna), Vokalwerke des 16./17. Jahrhunderts von O. Vecchi und A. Banchieri, sowie des 20. Jahrhunderts von R. Di Marino (Tango Trentino); im zweiten Teil Motetten von A.Lotti (Cruzifixus), das berühmte Miserere von G. Allegri, das nur in der Sixtinischen Kapelle aufgeführt werden durfte, und Requiem von G. Puccini. Außerdem werden Instrumentalwerke für Violine von G. Tartini (Teufelstriller-Sonate), E. F. Dall’Abaco (Violinsonate g-moll) und ein Orgelwerk von M. E. Bossi (Invocazione) an der Metzler-Orgel von St. Peter und Paul aufgeführt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang findet eine Kollekte zur Deckung der Unkosten statt.