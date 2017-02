Weil am Rhein. Das Familienzentrum Wunderfitz bietet in den Ferien wieder Betreuungswochen an. Aus einem umfangreichen Angebot kann auch dieses Jahr ausgewählt werden.

In den Pfingstferien gehen die Teilnehmer vom 12. bis 16. Juni auf die „Spuren der Römer“ (Donnerstag ist Feiertag und keine Betreuung). Vormittags erforschen sie das Leben von damals und nachmittags versetzen sich die Teilnehmer in die sportliche Seite der Zeit der Entstehung der olympischen Spiele – und das in Kooperation mit dem ESV Weil.

Die Sommerferien beginnen mit der Kooperationswoche mit dem Truz. Nach dem Motto „Natur erleben“ erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Naturprogramm rund um das Sundgauhaus vom 7. bis 11. August.

Vom 21. bis 25. August wird die Manege an der Karl-Tschamberschule für den Zirkus Zansiba geöffnet. Hier können Kinder bis 14 beziehungsweise achte Klasse teilnehmen – die besondere Altersmischung zwischen sechs und 14 Jahren soll dieser magischen Woche einen besonderen Reiz geben, die mit einer zauberhaften Aufführung am Freitagnachmittag endet.

In der Woche vom 28. August bis 1. September wird es sportlich. Die Kooperationswoche mit der Kindersportschule Lörrach geht in die nächste Runde. Von fast jeder Sportart ist etwas dabei.

Den Abschluss macht die Woche vom 4. bis 8. September. Beim Kinderkunstprojekt „aus Schrott wird Kunst“ im Hort an der Karl-Tschamberschule werden aus alten Dingen wie Möbeln oder Spielzeug Kunstwerke gefertigt.

n Kosten für vier Tage: 136 Euro inklusive Essen, Kosten für fünf Tage: 170 Euro inklusive Essen; Anmeldungen via Mail an r.goetz@wufi-weil.de.