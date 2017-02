Weil am Rhein (sif). Seit Martin Schulz designierter Kanzlerkandidat der SPD ist, sind die Sozialdemokraten bundesweit in einem Umfragen-Höhenflug. Wie wirkt sich das auf die Parteibasis in Weil am Rhein aus? „Der Aufschwung ist spürbar auch in Weil am Rhein angekommen“, sagt Parteivorsitzende Brigitte Pantze mit der Einschränkung, dass es noch lange bis zur Bundestagswahl im September sei und bis dahin noch viel passieren könne. Immerhin hat aber die Euphorie der Weiler SPD drei neue Mitglieder beschert. Derzeit hat die Partei in der gesamten Stadt etwas mehr als 100 Mitglieder. „Wir werden nun im bevorstehenden Wahlkampf versuchen, das Bestmögliche herauszuholen“, fügt Pantze hinzu.