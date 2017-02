Nachrichten-Ticker

20:53 Sturmtief "Thomas" dürfte Freitag schwächer werden

Offenbach - Mit orkanartigen Böen hat Sturmtief "Thomas" weite Teile Deutschlands erreicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dürfte es aber schon morgen wieder Entspannung geben. Der Wind werde im Laufe des Vormittags deutlich abnehmen, hieß es. Bislang waren vor allem höhere Lagen betroffen. In Nordrhein-Westfalen entwurzelte der Sturm aber auch in flacheren Regionen Bäume und führte zu Verkehrsunfällen. Auch auf der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Bad Segeberg fuhr ein Zug der Nordbahn gegen einen umgestürzten Baum.

20:43 Syriengespräche in Genf gestartet

Genf - Zum Auftakt der neuen Syrien-Verhandlungen in Genf sind Regierung und Opposition erstmals seit drei Jahren wieder in einem Raum zusammengetroffen. Bei der offiziellen Eröffnung der Gespräche saßen sie sich Auge in Auge gegenüber. Direkte Kontakte gab es aber nicht. UN-Vermittler Staffan de Mistura appellierte an beide Seiten, diese historische Chance auf Frieden nicht verstreichen zu lassen. Er will mit den Konfliktparteien erstmals seit zehn Monaten wieder über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen sprechen.

20:41 Mexiko und USA wollen Differenzen im Dialog beilegen

Mexiko-Stadt - Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray hat das Treffen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson vorsichtig positiv bewertet. "Wir haben Schritte in die richtige Richtung unternommen", sagte er. Der beste Weg, die Differenzen beizulegen, sei der Dialog. Die Beziehungen zwischen den Nachbarn sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump äußerst angespannt. Trump will Millionen illegaler Einwanderer abschieben, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen neu verhandeln und eine Mauer an der Grenze bauen.

19:57 Niederlande: Rechtspopulist Wilders setzt Wahlkampfauftritte aus

Den Haag - Nach der Entdeckung eines Lecks im Personenschutz hat der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders vorerst alle öffentlichen Wahlkampfauftritte seiner Partei ausgesetzt. Zuvor war ein Polizeibeamter unter dem Verdacht des Geheimnisverrates festgenommen worden. Er soll geheime Informationen an eine marokkanisch-niederländische Verbrecherbande weitergegeben haben. Nach Angaben der Polizei besteht für Wilders bei Wahlkampfauftritten keine Gefahr. Die Niederlande wählen am 15. März ein neues Parlament.

19:56 Hippie-Ikone Jutta Winkelmann ist tot

München (dpa)- Die Buchautorin und Hippie-Ikone Jutta Winkelmann ist tot. Sie erlag im Alter von 67 Jahren in München einem Krebsleiden, wie ihr Verlag Weissbooks mitteilte. Winkelmann wurde am 3. April 1949 in Kassel geboren. Sie war die Zwillingsschwester der Fotografin und Autorin Gisela Getty. Als Flower-Power-Zwillinge und Vertreter der 68-er-Bewegung wurden die beiden berühmt. In der "Kommune 1" praktizierte Winkelmann die freie Liebe mit Rainer Langhans und anderen.