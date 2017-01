Von Saskia Scherer

Gut angelaufen ist die Blutspende in Weil am Rhein, die heute im katholischen Gemeindehaus die zweite Runde geht. „Die Weiler helfen so auch mit, Mankos wieder aufzufüllen“, sagt Blutspendereferent Peter Preissler.

Weil am Rhein. Denn sonst hätten sie landauf, landab aufgrund von Grippewelle und Norovirus damit zu kämpfen, die Blutspende-Termine „voll zu bekommen“, erzählt Preissler weiter. „Wir erwarten etwa 450 Spender an beiden Tagen zusammen“, sagt Andreas Arendt, zweiter Vorsitzender des Weiler DRK-Ortsvereins. „400 wären aber auch schon gut.“

Yvonne Kern aus Lörrach stärkt sich nach der Blutentnahme mit einem Imbiss. Sie geht regelmäßig zur Blutspende, wie sie erzählt. „Es kann ja sein, dass ich auch einmal Blut brauche.“ Außerdem sei es kein großer Aufwand. Gut findet Kern, dass der Termin nachmittags stattfindet, das passe ideal.

Für die Blutspende stehen laut Preissler an den beiden Tagen zwischen zwölf und 14 Liegen zur Verfügung. Für Unterstützung sorgen vier bis fünf Ärzte und mehrere Schwestern. „Sie kennen sich seit Jahren hier aus“, beschreibt der Referent das eingespielte Team. Der DRK-Ortsverein stellt rund 20 Helfer für Küche, Anmeldung, Ruheraum oder Entnahme. „Das sind viele ehrenamtliche Arbeitsstunden“, lobt Preissler. „Vergangenes Jahr wurden gut 1560 Stunden für die Blutspenden aufgewendet“, weiß Arendt. 11 000 Stunden absolvierte der Ortsverein insgesamt – „das ist also schon einer der Hauptposten“.

Drei Blutspende-Termine finden pro Jahr in Weil statt (im Januar, Juli und Oktober) sowie einer in Haltingen im April. Momentan wird im Rahmen der Gesundheitswochen allen Personen, die mindestens ihre dritte Spende in zwölf Monaten leisten, ein zusätzlicher Gesundheitscheck angeboten, bei dem weitere Blutwerte überprüft werden.

„Ich bin als junger Mann vom Betrieb aus zum Blutspenden gegangen“, erzählt Gerhard Weidel aus Weil am Rhein. Er sei informiert worden, wie wichtig die Spenden beispielsweise für Operationen oder Transplantationen sind. „Solange ich gesund bin und das machen darf, komme ich“, erklärt er.

Bei der Blutspende melden sich potenzielle Spender zunächst an, dann folgt die ärztliche Voruntersuchung. Anschließend wird ein Tropfen Blut aus dem Finger entnommen, um den Eisengehalt zu überprüfen. Die Entnahme von einem halben Liter Blut dauert etwa zehn Minuten. Danach geht es in den Ruheraum. Insgesamt sollte für die Blutspende etwa eine Stunde eingeplant werden. „Und diese investiert man, um möglicherweise ein oder mehrere Leben zu retten“, betont Arendt.

Männer dürfen sechsmal im Jahr spenden, Frauen viermal. Zwischen den Terminen müssen mindesten 56 Tage liegen. „Das Blut soll sich nachbilden“, erklärt Preissler. Deshalb brauche es diese Zeit. Spender müssen mindestens 18 und höchstens 72 Jahre alt sein.

n Heute, 26. Januar, kann erneut von 14 bis 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Peter und Paul in Weil Blut gespendet werden.