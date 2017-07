Weil am Rhein Spiel, Spaß und Hitze

An kreativen Mitmachangeboten, an Unterhaltung, Spiel, Sport und Spaß gab es beim 16. Kinder- und Jugendtag am Samstag in der gesperrten Innenstadt keinen Mangel. Doch die drückende Hitze setzte Teilnehmern wie Besuchern zu, so dass der Andrang nicht so stark war wie schon in den Jahren zuvor.

Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein. Bei Temperaturen um 38 Grad suchten viele wohl lieber das Freibad auf als die Innenstadt, die fest in Kinderhand war. Das facettenreiche Angebot ließ keine Wünsche offen. Von sehr guten musikalischen Beiträgen, von sportlich-tänzerischen Darbietungen über kreative Mitmachaktionen bis hin zu vielfältiger Information fehlte es an nichts. Zu den musikalischen Höhepunkten gehörten die Auftritte der Bond’s Big-Band unter Leitung von Christian Leitherer, des Jugendochesters der Stadtmusik (Gloria Giorgio) sowie des Musikschulorchesters unter Leitung von Walter Kösters.

Dass Weil am Rhein eine kinderfreundliche Kommune ist, belegte dieser Tag nachhaltig – nicht nur wegen der Teilnahme der Stadtverwaltung mit ihrem Projekt unter Leitung von Michaela Rimkus. Viele Informationen zur „Kinderfreundlichen Kommune“ und Spiele gab es, ebenso machte man Werbung „für eine saubere Stadt“.

Klaus-Michel Effert, Vorsitzender von Weil-aktiv, verwies auf die Bedeutung einer kinderfreundlichen Stadt, als er den Beteiligten des Kindertags dankte, allen voran den Sponsoren Volksbank Dreiländereck, WWT und Kulturamt sowie Doris und Andreas Prokscha, die den Aktionstag einmal mehr einwandfrei organisiert hatten.

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz wollte den Kinder- und Jugendtag als Angebot für junge Menschen in der Stadt verstanden wissen, zumal 18 Prozent der Weiler Bevölkerung unter 18 Jahren ist. Auch erinnerte er an das Projekt und die Auszeichnung „Kinderfreudliche Kommune“. Dies sei täglicher Auftrag, sich für die Kinder und Jugendlichen einzusetzen und sie zu ermuntern, an der Gestalung der Stadt mitzuwirken.

Bei den schweißtreibenden Temperaturen waren vor allem die Aktionen, die mit Wasser zu tun hatten, gefragt. Zum Beispiel gab es bei der Jugendfeuerwehr willkommene Abkühlung.