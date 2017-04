Weil am Rhein Spritzig, originell, tollkühn

Nachrichten-Ticker

03:56 Flüchtlingslager in Frankreich niedergebrannt

Paris - Nach Unruhen in einem Flüchtlingslager in Grand-Synthe in Nordfrankreich ist die Wohnanlage in der Nacht vollständig niedergebrannt. Bei den Zusammenstößen wurden nach Medienberichten mindestens zehn Menschen verletzt. Nach Angaben der Behörden hatten sich Kurden und Afghanen zunächst eine Schlägerei geliefert, die dann in eine Messerstecherei ausartete. Später sei das Lager in Flammen aufgegangen, die alle 300 Holzhütten auf dem Gelände erfassten. Die Bewohner des Lagers, nach unterschiedlichen Berichten zwischen 1000 und 1500 Menschen, seien in Sicherheit gebracht worden.

03:44 MDR: Mobile Anti-Terror-Sperren halten Lastwagen nicht stand

Leipzig - Die in Deutschland verwendeten mobilen Anti-Terror-Sperren aus Beton halten einem Angriff mit einem Lastwagen nicht stand. Das hätten zwei Tests der Dekra im Auftrag des MDR-Magazins "Umschau" ergeben, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig mit. Bei den Tests in Neumünster habe jeweils ein Lkw die Absperrung durchbrochen. Die überprüften Betonblöcke würden bundesweit eingesetzt.

03:43 Argentiniens Teamchef Bauza gefeuert

Buenos Aires - Argentiniens Teamchef Edgardo Bauza ist vom Fußballverband AFA entlassen worden. "Wir haben Bauza mitgeteilt, dass er nicht mehr der Trainer der Auswahl ist", sagte AFA-Präsident Claudio Tapia am Abend. Bauza hatte die "Albiceleste" 249 Tage geführt, zuletzt aber in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland keine großen Erfolge verbucht. Argentinien läuft aktuell Gefahr, die WM zu verpassen. Wer jetzt die Mannschaft trainieren soll, war vorerst nicht bekannt.

03:05 Sieben mutmaßliche IS-Angehörige in Ägypten erschossen

Kairo (dpa) – Die ägyptische Polizei hat am Abend sieben mutmaßliche Angehörige der Terrormiliz Islamischer Staat erschossen. Wie das Innenministerium in Kairo mitteilte, waren die Islamisten in der Stadt Assiut zusammengekommen, um offenbar weitere Anschläge auf koptische Kirchen und staatliche Sicherheitseinrichtungen und Wirtschaftsobjekte zu planen. Als die Polizei gegen die Versammlung vorrückte, sei es zu der Schießerei gekommen. Am Sonntag waren bei den schwersten Terrorangriffen auf die christliche Minderheit in Ägypten seit Jahren mindestens 46 Menschen getötet worden.

02:47 May und Merkel einig mit Trump zu Verantwortung Assads

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Abend mit Kanzlerin Angela Merkel und der britischen Premierministerin Theresa May über den US-Militärschlag gegen Syrien als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz der syrischen Armee gegen Zivilisten telefoniert. Wie das Weiße Haus weiter mitteilte, hätten Merkel und May den US-Einsatz unterstützt. Zudem seien sich die Gesprächspartner einig gewesen, dass der syrischen Staatschef Baschar al-Assad zur Verantwortung gezogen werden müsse.