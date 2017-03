Weil am Rhein Sprungbrett zur Meisterschaft

Weil am Rhein/Lörrach. Rund 159 Mädchen und Jungen haben ihr Können im Lörracher Hallenbad bei den Bezirksmeisterschaften der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) unter Beweis gestellt. Die Rettungsmeisterschaft für die Bezirke Markgräflerland und Hochrhein gilt als das Sprungbrett zur badischen Meisterschaft, die im Juni in Walldürn stattfinden wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

In verschiedenen Disziplinen traten sowohl Einzelschwimmer als auch Mannschaften in unterschiedlichen Altersklassen (AK) gegeneinander an. Besondere Wettkämpfe, welche den Nutzen der Wettkämpfe in Bezug auf die Wasserrettung zeigen, sind unter anderem das Retten einer 80 Kilogramm schweren Puppe oder auch das Retten eines Schwimmers an einem Gurtretter. Der Gurtretter erleichtert die Rettung eines Schwimmers, welcher zwar bei Bewusstsein ist, aber dennoch zu erschöpft ist, um selbst den Weg an Land anzutreten.

Dieses Jahr qualifizierten sich in den Mannschaftswettkämpfen für die Landesmeisterschaften in der AK 12 männlich die Gruppe Weil am Rhein, in der AK 13/14 weiblich Weil am Rhein, für die AK 13/14 männlich Steinen, für die AK 15/16 weiblich und männlich Weil am Rhein, in der AK 17/18 weiblich die Gruppe Weil am Rhein und 17/18 männlich die Gruppe Lörrach. In der offenen AK weiblich konnte ebenfalls die Gruppe Weil am Rhein das oberste Treppchen für sich sichern.

In den Einzelwettkämpfen setze sich in der AK 12 weiblich Patrice Fura (Weil am Rhein) durch, in der AK 12 männlich Marco Nowack (Weil am Rhein). Für die AK 13/14 weiblich sicherten sich Lisa Jung (Weil am Rhein) und bei den Jungen Finn Greiner (Steinen) den ersten Platz.

In der AK 15/16 belegten Lara Eberlin (Weil am Rhein) und Martin Pernak (Weil am Rhein) den ersten Platz. Außerdem gewannen Antonia Weber (Weil am Rhein) und Finn Münchhoff (Lörrach) in der AK 17/18 und in der AK offen Marina Pruss und Stephan Böhringer (beide Weil am Rhein).