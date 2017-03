Weil am Rhein Stadt will Verwahrgeld vermeiden

Wohin mit 30 Millionen Euro? Für Diskussionen sorgten die Richtlinien für Geldanlagen in Investmentfonds der Stadt Weil am Rhein in der Finanzausschusssitzung am Montagabend.

Weil am Rhein. Hintergrund ist die Kapitalmarktentwicklung. Laut Vorlage hat die Verwaltung die liquiden Mittel in Form von Tages-, Wochen- oder Monatsgeldern angelegt. Zwischenzeitlich können in diesem Segment keine Zinserträge mehr erzielt werden. Stattdessen wird ein Verwahrgeld in Höhe von 0,4 Prozent erhoben. Die liquiden Mittel der Stadt liegen bei rund 30 Millionen Euro, so dass jährlich 120 000 Euro fällig wären. „Wir werden für unsere Art und Weise des Haushaltens bestraft“, kritisierte Bürgermeister Rudolf Koger in der Sitzung.

Eine etwas bessere Rendite kann im Fondsbereich erzielt werden. Die Stadt könne sich vorstellen, eine Million Euro in einen Investmentfonds einzubezahlen, sagte Koger. Da dies kein Geschäft der laufenden Verwaltung darstellt, muss eine Anlagerichtlinie erlassen werden. Darin heißt es unter anderem, dass als Anlageform Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere und in Aktien investieren, in Betracht kommen.

Andreas Rühle (UFW) zeigte sich besorgt: Wenn alle geplanten Investitionen umgesetzt würden, reichten die liquiden Mittel nicht aus. „Sollen wir das Geld trotzdem anlegen? Was ist das Ziel?“, erkundigte er sich. Der Ansatz sei, das Verwahrgeld zu vermeiden und gewisse Erträge zu generieren, sagte Koger. Es handle sich um eine „kleine Möglichkeit des Kapitalwachstums“.

Martin Fischer (Grüne) warnte vor den Risiken, die Aktien und Wertpapiere mit sich bringen. „Kurzfristig macht es keinen Sinn, Geld in Fonds anzulegen, außerdem brauchen wir das Geld“, sagte er. Er schlug vor, die liquiden Mittel lieber auf Banken ohne Negativzinsen zu verteilen oder auf solche, bei denen dies erst ab ein oder zwei Millionen Euro der Fall ist. „Es ist derzeit nicht so, dass alle Banken Geld annehmen“, gab Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zu bedenken. „Die Banken wollen außerdem Geld aus der Region“, ergänzte Rühle. Zudem könne niemand wissen, wann die Zinsen wieder steigen. Eugen Katzenstein (UFW) hielt es für den falschen Weg, das Geld über die Republik zu verteilen. Über die Jahre gesehen seien Fonds schon rentabel. Die Richtlinie sei allerdings zu global und auch eine Risikoabschätzung gehöre dazu.

Laut Julia Lindner (CDU) gelte es, abzuwägen. „Das Vermögen soll sich nicht über Nacht immer mehr auffressen, aber es geht auch um das Geld der Bürger.“ Auch Thomas Harms (FDP) zeigte sich skeptisch und mahnte, mit diesem Geld sorgsam umzugehen. „Mit diesem Geld sind wir immer wie mit unserem eigenen umgegangen“, betonte Koger.

Monika Sulzberger (SPD) wies darauf hin, dass die Richtlinie ohnehin nicht festlege, wo, wann und in welchen Teilsummen Geld einbezahlt werde. Koger erläuterte, dass beispielsweise Einzahlungen von monatlich 100 000 Euro und insgesamt ein Zeitraum von fünf Jahren denkbar seien.

Mit einer Gegenstimme (Martin Fischer) wurde die Richtlinie vom Ausschuss befürwortet. Entscheiden wird der Gemeinderat. Dietz ergänzte, dass der Betrag bei maximal einer Million Euro liegen und vor der Geldanlage eine Beratung und Darlegung stattfinden soll.