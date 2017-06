Weil am Rhein Stadtführung auf dem Fahrrad

Weil am Rhein. Mit einer Fahrradtour würdigen die Weiler Stadtführer im VHS-Programm am Sonntag, 25. Juni, dass vor 200 Jahren Karl Drais das Laufrad erfand.

Auch in Weil am Rhein wurde und wird in die Pedale getreten. Siegert Kittel erzählt Interessantes, Amüsantes, Historisches, aber auch Aktuelles über das Velociped. Auch davon, was Weil am Rhein mit Karl Drais verbindet. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem Meyerhof, Mühlenrain 3, in Alt-Weil. Die Tour endet in Haltingen, wo bei Günter Schwarzwälder eine historische Zweiradsammlung besichtigt werden kann. Der Preis beträgt fünf Euro.