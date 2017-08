Weil am Rhein Stadtführung: Jubiläumsorte werden besucht

Weil am Rhein. Es gibt noch freie Plätze für die Bustour zu den Orten Haltingen, Binzen, Wollbach, Rümmingen und Eimeldingen, die dieses Jahr alle ihr 1250-jähriges Bestehen der ersten Erwähnung feiern.

Im Rahmen des Weiler VHS-Programms wird unter Leitung der Stadtführerin Monika Merstetter, selbst eine Kandertälerin, am Sonntag, 3. September, diesen Gemeinden ein Kurzbesuch abgestattet. Bei der Fahrt von Dorf zu Dorf, wo die Teilnehmer jeweils einen Empfang mit einigen Überraschungen erwarten können, erfahren sie zudem allerhand Interessantes in Kürze über die Jubiläumsgemeinden. Treffpunkt für die rund fünfstündige Tour ist um 13 Uhr an der Bushaltestelle am Berliner Platz, Fahrtrichtung Alt-Weil. Das Ende der Tour wird in Eimeldingen sein, wo die Teilnehmer anschließend entweder das Dorffest besuchen oder mit dem Bus zurück nach Haltingen oder Weil am Rhein fahren können. Der Preis beträgt 20 Euro pro Person.

Verbindliche Anmeldung nimmt Monika Merstetter unter Telefon 07621/72192 oder per E-Mail unter mme.merstetter@gmx.de entgegen.