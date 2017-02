Weil am Rhein. Die für Sonntag, 19. Februar, um 15 Uhr vorgesehene Stadtführung muss wegen Erkrankung von Kulturamtsleiter Tonio Paßlick auf Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr verschoben werden. Paßlick wird die Geschichte des Hauses der Volksbildung und der Bildungseinrichtungen im Stadtzentrum mit Anekdoten garnieren und Zusammenhänge erläutern. Im Mittelpunkt der 90-minütigen Führung stehen das Haus der Volksbildung, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, und die Stadtbibliothek in der ehemaligen Kirche St. Peter und Paul. Treffpunkt ist im Hauses der Volksbildung.