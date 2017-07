Weil am Rhein Stadtmusik geht erfolgreich neue Wege

Von Renate Wendt

Die Aktiven der Weiler Stadtmusik haben sich wie jeden Donnerstagabend zu ihrer Probe in der Karl- Tschamber-Schule getroffen. Jedoch ging es in dem Schulhaus diesmal nicht in den gewohnten Proberaum, sondern in das Foyer.

Weil am Rhein. In diesem großzügigeren Bereich der Schule fand nämlich erstmals eine offene Probe statt, zu der Vorsitzende Patricia Pfefferle und Dirigent Daniel Frank eine Reihe interessierter Gäste begrüßen konnten.

Ziel dieser Aktion war es, neue Aktive zu werben, die Freude an der Blasmusik und am gemeinsamen Musizieren haben. Angesprochen waren dabei sowohl Interessenten, die ein Blasinstrument spielen oder einst gespielt haben, als auch Anfänger.

Bei einer derzeitigen Orchesterstärke von etwa 40 Aktiven war die Mitgliederwerbung jedoch keineswegs als Hilferuf aufgrund von Nachwuchssorgen zu verstehen, sondern als eine Art Vorsorge für die Zukunft.

„Wir wollen neue Wege gehen“, erklärte Klarinettistin Patricia Pfefferle, die seit Januar diesen Jahres Vorsitzende der Weiler Stadtmusik ist.

Überrascht über die erfreuliche Besucherresonanz zeigte sich auch Dirigent Daniel Frank. So waren die Besucherplätze im Foyer vollständig besetzt. Laut Dirigent z „sind alle Instrumentalisten willkommen“, besonders Musiker mit Klarinette, Posaune, Tuba und Horn.

Einige der Interessenten mit Blasinstrument-Kenntnissen, die an diesem Abend gekommen waren, spielten mit Flöte, Tuba oder als Stabspieler sogar gleich zu Beginn der Probe mit. Andere wiederum machten sich zunächst erst einmal ein Bild von dem Ablauf der Probe und dem Repertoire.

Dazu gehörte auch Marvin aus Haltingen, der in Begleitung seiner Eltern Sabine und Jürgen Rensch gekommen war. Der Zwölfjährige, der gerne zur Stadtmusik möchte, spielt Waldhorn in der Bläserklasse des Schulzentrums Efringen-Kirchen und hat auch schon einige öffentliche Auftritte hinter sich

Bei der in die Kategorien Sommerprogramm sowie Doppelkonzert und Jahreskonzert unterteilten Probe bestand in der zweiten Hälfte für alle Interessenten Gelegenheit, das eine oder andere Stück mitzuspielen. Dazu standen auch Leihinstrumente zur Verfügung. „Wir sind ein offenes Orchester“, ermunterte Dirigent Frank dazu die Besucher. Außerdem wurde am Ende der Probe zum Kennenlernen zu einem Umtrunk in den Proberaum eingeladen.

Vom Inhalt der Probe her bereitet sich das Orchester derzeit intensiv auf größere Auftritte vor. Dazu gehören nach dem Auftritt bei der Eröffnung der Seniorensommeraktion unter anderem auch am 14. Oktober diesen Jahres ein Doppelkonzert in Weil mit der Stadtmusik Schopfheim sowie im Dezember die Jahresfeier.

Das Repertoire der Stadtmusik umfasst eine stilistische Vielseitigkeit, die von konzertanter Blasmusik, wie etwa „Pilatus – Mountain of Dragons“, bis hin zu moderner Musik mit vielen bekannten Hits aus Musicals oder Filmen reicht.

Daniel Frank leitet als Nachfolger von Dieter Steininger seit Anfang 2015 das Orchester. Er ist somit der 16. Dirigent, der 1839 gegründeten Stadtmusik

Sehen lassen kann sich zudem die Nachwuchsarbeit aus eigener Ausbildung, wie etwa für das Jugendorchester. Hinzu kommt die gute Kooperation mit der Musikschule sowie der Weiler Gemeinschaftsschule.

Nach Angaben von Daniel Frank wird Anfängern zunächst der Unterricht für das entsprechende Instrument empfohlen. Danach steht, je nach Alter und Qualifikation, das unter der Leitung von Gloria Giorgio stehende Jugendorchester offen.

Nach der erfolgreichen ersten offenen Probe ist vorgesehen, die Aktion ein- bis zweimal im Jahr zu wiederholen.