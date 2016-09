Weitgereiste Gäste aus Karlsruhe, Stuttgart sowie aus der gesamten Schweiz fanden sich in der Ötlinger Mehrzweckhalle zum 21. Dreiländereck Square-Dance-Special ein. Am Sonntag warben die heimischen Square-Dancer dann vor dem Kaufring an der Hauptstraße für sich. Weil am Rhein (sc). Der Gastgeber, die „Three Country Dancers“ hatte mit Arnold Tonhäuser aus Rodgau und dem Clubcaller Hans-Dieter (Didi) Schmitz zwei versierte Caller auf der Bühne, die die 61 Gasttänzer und die Clubmitglieder mit ihren Zurufen anleiteten. Jeweils vier Paare bewegten sich nach den Zurufen des Callers in ständig wechselnden Formationen, wie Quadraten, Kreisen, Sternen oder Linien. Die Zurufe beinhalteten auch die Namen der zu tanzenden Figuren. Der Tanz variierte dabei stetig, da die Tänzer die einzelnen Figuren bereits beherrschten und sie lediglich so aneinander reihten, wie der Caller es zur Country Music vorgab. Die Namen und Ausführungen der einzelnen Figuren sind weltweit standardisiert. So ist es möglich, dass Tänzer ohne große Probleme zusammen mit Tänzern aus anderen Städten, Ländern, ja sogar Kontinenten in einen „Square“ tanzen. Traditionsgemäß erfolgen die „Calls“ in englischer Sprache, wobei beide Caller immer wieder auch in Deutsch ihre Vorgaben machten. Das Tanzen ist so alt, wie die Menschheit. Die erste veröffentlichte Sammlung über Western Square Dance wurde 1939 unter dem Namen „Cowboy Dances“ veröffentlicht. Seither haben sich aus den 16 Grund-Figuren insgesamt 49 Figuren entwickelt. Typisch ist die entsprechende Tanzbekleidung. Die Herren tragen karierte Hemden, Stiefel, eben den Western Look. Die Damen bunte, weitschwingende Röcke, darunter einen farbigen Unterrock und passende Oberteile. Auch hier finden sich bei den Schuhen immer wieder Cowboystiefel. „Wir werden am Sonntag, wie schon im vergangenen Jahr, im Rahmen des slowUp vor dem Kaufring in Weil am Rhein tanzen“, sagte der Vorsitzende der Three Country Dancers, Winfried Heinrich. Square Dance biete „Spaß im Quadrat“ für Jung und Alt. Damit will der Club Interesse für den Square Dance wecken und mit etwas Glück neue Mitglieder finden.