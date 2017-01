Weil am Rhein (sif). Einen solchen Ansturm auf die Zunftabendkarten wie in diesem Jahr haben die Wiler Zipfel schon lange nicht mehr erlebt. „Das ist seit vielen Jahren zu diesem Zeitpunkt ein neuer Verkaufsrekord“, sagt René Winzer, der für den Kartenvorverkauf zuständige Zunftmeister.

Schon vier Wochen vor dem ersten Zunftabend am ­9. Februar in der Jahnhalle sind bereits zwei Zunftabende ausverkauft, der zweite und der fünfte. Diese beiden finden jeweils am Samstagabend statt. Für den letzten der fünf Zunftabende ist die Nachfrage so stark, dass einige Interessenten auf andere Tage ausweichen müssen. Insgesamt stehen laut Winzer 1470 Karten zur Verfügung, bis gestern waren 1186 verkauft. Aufgrund der großen Nachfrage muss die Zunft teilweise einen neuen Sitzplan erstellen, damit 84 zusätzliche Plätze in der Jahnhalle geschaffen werden können.

Karten gibt es nur noch für den ersten Zunftabend am 9. Februar, den dritten Zunftabend am 11. Februar und für den vierten Zunftabend am 17. Februar.

Noch vorhandene Karten können bis zum 20. Januar per E-Mail unter narrenzunft.wiler-zipfel@t-online.de oder telefonisch unter 07621/ 7 72 24 bei René Winzer bestellt werden.