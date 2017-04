Weil am Rhein Stereoanlage macht sich selbstständig

Weil am Rhein. Zu einer Ruhestörung wegen zu lauter Musik ist die Polizei am Samstagabend an die Hard-straße gerufen worden. Als die Ordnungshüter vor Ort eintrafen, war es tatsächlich sehr laut. Trotz Klingeln und Klopfen wurde die Wohnungstür der in Frage kommenden Wohnung aber nicht geöffnet.

Im weiteren Verlauf kam die 27 Jahre alte Wohnungsinhaberin nach Hause. Sie versicherte schließlich glaubhaft, dass sie die Stereoanlage beim Verlassen der Wohnung ausgeschalten hatte. Weshalb die Stereoanlage ein Eigenleben entwickelt hatte, konnte auch von der Polizei nicht geklärt werden.

Ob die Stereoanlage mit dem Eigenleben zumindest den Musikgeschmack der anderen Hausbewohner getroffen hat, wurde nicht überliefert, heißt es im Polizeibericht.