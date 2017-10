Weil am Rhein Stets klare Worte und „klar im Herzen“

Von Daniela Buch

Die katholische Seelsorgeeinheit nahm im Rahmen des Erntedankgottesdienstes in St. Peter und Paul am Samstagabend Abschied von Pater Waldemar Janzer. Zugleich wurde das Wirken des Frauenkreises gewürdigt, der vor 40 Jahren gegründet wurde.

Weil am Rhein. Pastoralreferentin Dr. Christine Feld sprach den Dank an den Frauenkreis aus, der sich mit zahlreichen sozialen und geselligen Aktivitäten ins Gemeindeleben einbringe: „Die Frauen sind füreinander da und bei allen Themen der Kirche dabei. Was sie anpacken, machen sie mit Herz und Liebe.“ Als Symbole für die Aktivitäten und den Selbstanspruch des Frauenkreises hatte sie Plüschherzen und Lebkuchenherzen mitgebracht.

„Sie helfen, wenn ein Mensch Wärme, Nähe und Geborgenheit braucht, und sie schaffen es, wenigstens für den Moment das Gefühl zu geben, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt, zu leben“, meinte sie.

Seine letzte Predigt in der Seelsorgeeinheit widmete Pater Waldemar Janzer der Situation der Frau in der katholischen Kirche, die sich kritischen Fragen nicht entziehen dürfe. „Wenn wir uns nicht anlügen, dann können wir nicht sagen, dass die Gleichberechtigung schon ganz voll­endet ist“, sagte er. Zugang zu höheren Ämtern wie Diakon, Priester oder Bischof sei Frauen noch immer verwehrt.

Obgleich sich zu früheren Zeiten schon viel getan habe und sich die Stellung der Frau besser darstelle als im Vergleich zur christlichen Ostkirche und dem Islam, entspreche es indes nicht dem, was sich heutige Frauen vorstellten. Konservative katholische Theologen begründeten dies damit, dass Jesus nur Männer zu seinen Aposteln ernannt habe. Jesus aber habe in anderen Zeiten und in einer patriarchalen Gesellschaft gelebt. „Ich bin davon überzeugt, heute würde er auch Frauen auswählen“, sagte Pater Janzer.

Frauen hätten im Rahmen ihrer Möglichkeiten beharrlich für Veränderungen geworben und die Pfarrgemeinden mitgeprägt, dürften stolz darauf sein, dass sie in selbstlosem Dienst ihren Familien und der Kirche „ein Herz und eine Mitte“ gegeben hätten, was leider in der Gesellschaft viel zu wenig gesehen und geschätzt werde. Eine Gemeinschaft gläubiger Menschen zu sein, in der Familie und Freunde und nicht Ämter das Wichtigste sei, mache die Kirche tatsächlich aus.

In Dankesworten und Ansprachen wurde die hohe Anerkennung, Zuneigung und Wertschätzung für Pater Waldemar Janzer deutlich, der von der Gemeinde mit stehenden Ovationen und Beifall bedacht wurde.

Pfarrer Gerd Möller, Leiter der Kirchengemeinde, beschrieb Pater Janzer, der zwei Jahre lang als Kooperator in der Seelsorgeeinheit tätig war, als „glaubens- und meinungsstark“, als einen Menschen, der nicht nur klare Worte finde, sondern auch sehr „klar im Herzen“ sei. „Lebensfroh, lebensbejahend und lebensnah“ seien seine Predigten stets gewesen, auch habe Pater Janzer in Sitzungen und Gesprächen immer die passenden Worte gefunden, um das Thema auf den Punkt zu bringen, sagte Sigrid Fuchs, Vorsitzende des gemeinsamen Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit.

Pater Waldemar Janzer dankte seinerseits dem Seelsorgeteam, Pfarrer Gerd Möller, den er als aufgeschlossenen Theologen kennengelernt habe, Pfarrer i.R. Gerhard Pfleger und den Gemeindemitgliedern für deren liebevolle Art und für die gute und freudige Atmosphäre, die er in der Kirchengemeinde erleben durfte.